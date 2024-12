João Gomes diz ter se isolado mais para cuidar do filho em 2024 e revela olhar pela MPB para 2025

O cantor João Gomes passou por grandes transformações pessoais em 2024. Uma delas foi o avançar da maturidade com a chegada do primeiro filho, fruto do relacionamento com a influenciadora Ary Mirelle — o pequeno Jorge. Em entrevista exclusiva à coluna, nos bastidores do DVD da cantora Solange Almeida, o pernambucano exaltou a realização de acompanhar os primeiros momentos da vida do filho.

"Primeiramente, esse ano, o meu filho nasceu e eu me dediquei bastante a minha família. Acho que merecia essa atenção, merecia esse cuidado. A gente viveu muito isolado por ser artista, mas a gente tem... Poxa! Mas a gente tem que abraçar essas oportunidades, porque não tem uma segunda vez nos primeiros momentos do filho", relatou o cantor.

Assista à entrevista:

Ao mesmo tempo, do crescimento do herdeiro, João disse que oportunidades artísticas surgiram neste ano. Segundo ele, a participação em eventos de grandes artistas — como em um feito por convite de Marisa Monte — fez ele olhar diferente por nomes e repertórios da MPB, mas sem querer abandonar o forró.

"Só que agora, começou um lance, grandes oportunidades. A gente cantou em umas festas de brasilidade, a gente se apresentou na Marisa Monte. Em seguida, a gente começou a ver outro caminho pela música. Não que a gente vá abandonar o caminho antigo, o piseiro. Eu gravo piseiro ainda, não importa, e onde me sinto mais a vontade de cantar", declarou o artista.

João declarou que em 2024 olhou por repertórios de nomes como Fagner e Gonzaguinha e que um leque de possibilidades se abriu para o próximo ano em termos musicais.

"Para o ano que vem, quero fazer uma coisa bem emblemática. Então, ano que vem, é o ano de colher esses frutos. Ano de deixar a obra cada vez mais bonita. Eu tenho escrito umas canções, feitos alguns poemas, essas coisas que procuro entregar aos fãs", ressaltou João Gomes.