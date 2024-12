Solange Almeida faz releitura de vestido usado em 1º DVD do Aviões e grava hit dos anos 2000 com João Gomes

A cantora Solange Almeida reuniu cerca de 25 mil pessoas no estacionamento da Arena Castelão, na noite de quinta-feira (20). Fãs de diferentes idades e estados foram embalados pela gravação de mais de 20 músicas. Na produção audiovisual, intitulada "50/50", a forrozeira montou repertório com canções inéditas, versões e regravações.

Um dos momentos mais emblemáticos do DVD foi quando ela entrou no palco usando um vestido semelhante ao usado no primeiro DVD do Aviões do Forró.

Veja setlist de novo DVD:

Abertura - Se Não Valorizar Medley - Deita Na Br / Que Tontos que Loucos Medley - Blá Blá Blá / Não Quero Me Amarrar / Começo Meio e Fim Medley - Titular e Absoluta / Novo Namorado Ela Reagiu (Autoral) Voa Passarinho Café Com Saudade (Autoral Feat. Marília) Medley - Revoltada / Limpando Você da Minha Vida Jeito Carinhoso (Regravação) Hexa (Autoral) Nunca foi saudade (Autoral) Cds e livros (Regravação) Medley - Amores, Aventuras e Paixão / Amor de Motel Caixinha de surpresa (Regravação) Amore Mio (Regravação Feat. Taty Girl) Amor Cachorro (Autoral) Se você quiser ser assim (Regravação Feat. João Gomes) Pra sempre (Versão) A hora de Pagar (Versão) Amor em Alto Nível (Autoral Feat. Seu Desejo)

A cantora abriu a gravação do DVD com uma grande queima de fogos. Com um paredão de led com 600 m², ela uniu banda e back vocals, ao cenário virtual.

Sol usou diferentes looks durante a gravação. Um dos momentos ápices do DVD foi quando ele surgiu no palco com um vestido semelhante ao que ele usou no primeiro DVD da banda Aviões do Forró, gravado na Vaquejada de Itapebussu (CE).

A peça contou com aplicação de strass, plissado com decote em v e em degradê nas cores verde e azul.

João Gomes regravou com Sol hit dos anos 2000

A produção audiovisual foi marcada por grandes participações. O pernambucano João Gomes foi um dos nomes mais ovacionados pelo público da cantora de forró. Em entrevista nos bastidores, ele falou da boa relação com a cantora

"Eu já fiz uma releitura dela no meu álbum 'Raiz', de 'Se Não Valorizar'. Ela gostou muito. Ali, nossa história já estava caminhando junto. Um convite para um DVD é um dia especial para o artista, A gente tem que agradecer por participar e se entregar ao público", declarou João Gomes.

Juntos, Sol e João gravaram a canção "Se você quiser ser assim" — hit que foi sucesso com Aviões do Forró e Calcinha Preta.

Além de João Gomes, Sol gravou feat com a cantora sertaneja Marília Tavares e a dupla Yara Tchê e Alessandro Costa, da banda Seu Desejo.

Filho de Solange e Banda assinaram composição juntos

Uma das curiosidades do DVD é o fato de uma das composições ter assinatura de Rafael Almeida, filho da cantora, junto de alguns membros da banda. Eles assinaram a canção "A hora de Pagar", uma versão de um hit da band de rock francesa Century.

Em entrevista no backstage, Rafa revelou como a música surgiu. "Estávamos em estúdio. Ela estava selecionando músicas ao repertório com o produtor musical e eu tava com o baterista na outra sala. Começamos a escrever e fizemos a versão. Quando chegamos na sala em que ela estava, logo ela gostou e levamos para outros membros da banda para continuar a escrever".