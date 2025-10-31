Diário do Nordeste
Solange Almeida

É Hit

De férias, Solange Almeida canta 'Se Não Valorizar' em bar de Londres e é aplaudida

Ela comemora aniversário de 51 anos em viagem com familiares

João Lima Neto 02 de Setembro de 2025
É Hit

Rod Bala revela planejamento do evento 'Forró & Mulher' para novas capitais

Fãs de 20 estados de cantoras estiveram na primeira edição da festa em Fortaleza

João Lima Neto 24 de Agosto de 2025
É Hit

No Forró & Mulher, Solange Almeida fala do aniversário de 51 anos na Europa

Cantora revelou que irá realizar um sonho antigo

João Lima Neto 17 de Agosto de 2025
É Hit

Forró & Mulher estreia e põe fim ao burburinho de disputa entre forrozeiras no Ceará

Evento reuniu multidão no estacionamento da Arena Castelão

João Lima Neto 17 de Agosto de 2025
Xand Avião falou sobre relação com Solange Almeida em conversa com Maju Coutinho

É Hit

Xand Avião elogia Solange Almeida e fala sobre futuro show com cantora: 'Nada impede'

Cantor relembrou saída de cantora do grupo Aviões

Redação 30 de Junho de 2025
Isaías CDs em casa durante entrevista ao comunicador Gordo Show. Ele usa blusa preta e uma colar, além deum boné

É Hit

Isaías CDs diz que Solange Almeida não gostava de ensaiar e faltava reuniões do Aviões do Forró

Empresário diz que sofreu com acusações infundadas de cantora

Redação 16 de Junho de 2025
Além de Márcia Fellipe, cinco outras vozes femininas participam de evento

É Hit

Conheça os setores do evento Forró & Mulher em Fortaleza; saiba onde comprar ingressos

Evento conta com área open bar

Redação 04 de Junho de 2025
Montagem de fotos com Márcia Fellipe, Mara Pavanelly, Solange Almeida, Eliane Galícia e Samyra Show

Opinião

'Forró & Mulher', primeiro festival de forró feminino, vai estrear em Fortaleza; saiba quando

Quatro vozes encabeçam evento que irá percorrer o Brasil

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 23 de Maio de 2025
Solange Almeida falou sobre bazar em evento na capital cearense

É Hit

Solange Almeida anuncia bazar solidário em prol de pessoas que vivem com HIV e Aids

Cantora deve realizar evento após férias em março

João Lima Neto 24 de Fevereiro de 2025
Cantora foi atração do Pré-Carnaval de Fortaleza 2025

Opinião

Solange Almeida fará 12 shows em cinco estados durante o Carnaval; assista entrevista

Cantora foi atração do Pré-Carnaval de Fortaleza

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 07 de Fevereiro de 2025
