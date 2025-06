Conheça os setores do evento Forró & Mulher em Fortaleza; saiba onde comprar ingressos

Os interessados em curtir o Festival Forró & Mulher já podem adquirir ingressos para o evento que acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, no dia 16 de agosto. A festa reúne seis vozes femininas de diferentes gerações do gênero musical.

Programado para ter 10 horas de duração, o line-up conta com Márcia Fellipe, Eliane, Solange Almeida, Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia. A proposta do evento é valorizar a trajetória e o talento das mulheres do ritmo, promovendo um espaço de protagonismo nos palcos para essas artistas.

O evento conta com três áreas para o público. Nesta quarta-feira (4), o primeiro lote da Arena Betaki conta com preços que variam de R$ 20 a R$ 100 entre ingressos promocionais e inteira.

A festa possui também o Front FM 93 com preços que vão de R$ 70 a R$ 140. Para quem quer uma experiência com open bar, a dica é o Camarote Quatro Sorrisos. Os ingressos do setor já estão no segundo lote.

Onde comprar ingressos do Festival Forró & Mulher

Os ingressos estão disponíveis na internet e também nos pontos de venda físicos: Casa do Celular (Barão do Rio Branco - 1009 e unidade Jóquei - Avenida Lineu Machado, 419) e Homem do Sapato (Av. Senador Virgílio Távora, 1050 e Shopping Riomar Fortaleza, Piso L2).

A realização é da R10 Produções e Agência After, que também assina a Arena 93, espaço especial dentro do evento com cobertura multimídia.

Serviço

Forró & Mulher

Local: Arena Castelão

Atrações: Márcia Fellipe, Eliane, Solange Almeida, Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia.

Data: 16 de agosto

Ingressos: Meu Bilhete