'Forró & Mulher', primeiro festival de forró feminino, vai estrear em Fortaleza; saiba quando

Os fãs de forró vão ganhar um novo festival para celebrar o gênero musical nordestino. A coluna descobriu que Mara Pavanelly, Márcia Fellipe, Solange Almeida e Samyra Show irão rodar o País com o projeto "Forró & Mulher".

O festival pode ser considerado um dos primeiros a unir vozes femininas do forró a partir do Ceará. Com um planejamento imponente para movimentar as principais cidades do País, a festa conta com a proposta de celebrar a história e o talento das artistas do ritmo.

Fortaleza será palco da primeira edição do festival no mês de agosto. A coluna descobriu que outros dois nomes devem entrar na programação na capital cearense: as cantoras Eliane e Galícia. A label é uma realização da R10 Produções e Agência After.

Em conversa com o produtor musical Rod Bala, um dos responsáveis pelo novo festival, ele falou sobre a roteiro do projeto. "Todas as capitais do Brasil e algumas das grandes cidades do interior vão receber". Ainda segundo ele, outras vozes femininas devem entrar na programação de shows por onde o evento passar.

Os principais detalhes do festival serão apresentados oficialmente em uma coletiva de lançamento oficial para imprensa e convidados, na segunda-feira (26), em Fortaleza.

Projeto audiovisual leva nome de label

Em abril deste ano, a cantora Márcia Fellipe lançou a produção audiovisual "Forró e Mulher" para homenagear a presença feminina no gênero nordestino.

“Esse projeto é um pedaço do meu coração. ‘Forró e Mulher’ é a realização de um sonho antigo: dar voz, vez e destaque às mulheres que fazem história no nosso forró. Cada música regravada carrega memórias, lutas e muita paixão. Gravar esse DVD em Fortaleza, na minha terra, rodeada de mulheres incríveis e com a energia única do público, foi algo que eu nunca vou esquecer", declarou a cantora.

Participaram do DVD Galícia Cruz, Samyra Show, Mara Pavanelly, Taty Girl, Walkyria Santos, Eliane a Rainha do Forró, Yara Tchê e Fernandinha.