Festival Forró & Mulher - Fortaleza Se Prepara para o Maior Festival de Forró Liderado por Mulheres

Na noite de segunda-feira, 26, houve o lançamento do “Festival Forró & Mulher”, no Coco Bambu Iguatemi Bosque, destacando a importância de valorizar a presença das mulheres nos palcos de eventos prometendo revolucionar o cenário musical do país.

Com foco no talento feminino, o festival vai acontecer no dia 16 de agosto na Arena Castelão, reunindo grandes vozes do forró, como Márcia Fellipe, Eliane, Solange Almeida, Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia.

Legenda: Festival Forró & Mulher Foto: LC Moreira

O festival, que se autodenomina o primeiro e maior do gênero liderado por vocalistas femininas, oferecerá mais de 10 horas de música ao vivo, distribuídas em dois palcos.

Além de Fortaleza, cidades de todo o Brasil receberá esse espetáculo histórico.

Legenda: Festival Forró & Mulher Foto: LC Moreira

A realização é da R10 Produções e Agência After, em parceria com o Sistema Verdes Mares. Um marco na celebração da força feminina na música brasileira.

Veja nas fotos de LC Moreira:

