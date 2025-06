Xand Avião elogia Solange Almeida e fala sobre futuro show com cantora: 'Nada impede'

O cantor Xand Avião surpreendeu as redes sociais ao falar sobre a cantora Solange Almeida, em entrevista ao "Fantástico", exibida no domingo (29). Em bate-papo com Maju Coutinho, o forrozeiro foi questionado sobre a relação com a antiga parceira de palco e se haveria a possibilidade de um retorno deles juntos em eventos.

"Alguma chance de reencontro, de um show para relembrar os velhos tempos da banda?", questionou Maju Coutinho.

Em seguida, Xand Avião exaltou o trabalho solo de Solange Almeida: "A Sol tá muito bem na carreira dela, e eu também tô".

Na resposta, ele ainda falou pela opção da cantora em deixar a antiga banda: "Foi uma decisão dela seguir carreira solo. Ela me chamou pra ir com ela".

Por fim, ele não descartou a possibilidade em fazer um projeto com Solange: "Nada impede que a gente se encontre um dia e faça esse show que esses fãs pedem".

O cantor comparou o pedido dos fãs ao retorno de outra dupla da música: "Acho que depois de Sandy e Junior é a dupla que todo mundo pede para se reencontrar".

Solange Almeida e Xand Avião não são casados

Para quem pensa Solange Almeida e Xand Avião foram casados se enganou.

Xand Avião é casado com Isabele Temoteo há 10 anos. O casal é pai de Enzo, de 15 anos e Isabella, de 11, além de Águida Hadassa e Adryan Alexandre, do casamento anterior do artista.

Solange Almeida é casada com o empresário Monilton Moura. Eles ainda não tem filhos, mas a cantora é mãe de Rafael, Sabrina, Maria Esther e Estrela.

Último reencontro de Sol e Xand foi na Farofa da Gkay

Um dos reencontros mais aguardados do forró aconteceu na "Farofa da Gkay", em 2021.

Em Fortaleza, Xand Avião e Solange Almeida cantaram juntos depois de quatro anos do fim da dupla. O último show dos dois juntos aconteceu em março de 2017, em Luís Correia, no Piauí.

Xand Avião e Solange Almeida tiveram um longo abraço por dois momentos durante a apresentação. Gkay chorou de emoção segurando a mão dos dois cantores. Juntos, eles abriram os duetos ao som do álbum volume três, "Que Tontos Que Loucos".