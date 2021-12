Xand Avião e Solange Almeida: sete fatos que ocorreram antes e depois da separação dos cantores

Um dos momentos mais triste do forró eletrônico foi o anúncio da separação de Xand Avião e Solange Almeida, em 2016. Uma série de eventos aconteceu antes e depois da saída da cantora do grupo de forró que foi reestruturado e até mudou de nome após a saída da forrozeira.



O "É Hit" — canal de música do Diário do Nordeste — fez a cronologia dos principais fatos que ocorreram durante esse processo do fim da dupla.

18 de outubro de 2016: Operação "For All" - Xand, Solange e empresários da A3 são conduzidos pela PF

Legenda: A sede da empresa A3 Entretenimentos, no bairro Passaré, foi um dos 44 locais, entre escritórios e residências, alvos de mandados de busca e apreensão de materiais e documentos na primeira fase da operação Foto: Natinho Rodrigues



Após operação deflagrada, em 18 de outubro de 2016, a Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 600 mil em empresas ligadas ao grupo A3 Entretenimento, investigado por fraudes no Imposto de Renda.

Ligados ao grupo, empresários e sócios da banda Aviões do Forró, assim como os vocalistas, Xand e Solange, foram conduzidos para prestar esclarecimentos à Polícia na época. Ninguém chegou a ser preso. A PF chegou a estimar que pelo menos R$ 500 milhões foram sonegados à Receita Federal.

22 de dezembro de 2016: Anúncio de saída de Solange Almeida

Ao lado de Xand Avião, a cantora Solange Almeida anunciou a data de saída do Aviões do Forró. Na época, a cantora tinha 14 anos de dupla com o amigo de palco. Ela deixou o grupo para lançar carreira solo. Sol anunciou ainda a gravação do primeiro DVD, em São Paulo. Em vídeo, os dois falaram sobre a separação.

9 de janeiro de 2017: Riquelme e outros músicos deixam Aviões para trabalhar com Solange Almeida

Legenda: O baterista Riquelme foi um dos principais nomes do Aviões a seguir Solange Almeida Foto: Reprodução/Instagram

O baterista do Aviões do Forró, o famoso Riquelme, deixou o grupo para fazer parte da banda de Solange Almeida meses depois da saída da cantora do grupo forrozeiro.



Na época, a cantora confirmou a mudança em um programa da rádio Bahia FM. “Vem uma galera comigo. Riquelme está comigo. Tem uma turma de cinco músicos comigo”, contou Sol no programa.

Riquelme ficou conhecido na banda por Xand chamar o nome dele durante as apresentações do grupo.

28 de fevereiro de 2017: Último show de Solange Almeida no Aviões do Forró

A emoção tomou conta do último show da dupla Xand Avião e Solange Almeida, realizado em Luís Correia, no Piauí, no dia 28 de fevereiro de 2017. Durante a última apresentação juntos, o cantor fez uma pausa no show para homenagear Sol.

"Todo mundo sabe que eu sempre fui fã de Solange Almeida. Tive o prazer de cantar da pessoa que eu era fã e ainda sou até hoje. O meu coração por você bate acelerado. O que tem de ser será, com certeza. Nossa amizade não foi feito em qualquer risca faca. E você tenha certeza que quando alguém ver uma foto nossa junto por aí, eles vão falar: 'O Avião chegou'. Mas que aqui nesse palco você sempre será minha titular e absoluta", declarou Xand Avião.

28 de novembro de 2018: Solange Almeida revela que foi convidada a sair do Aviões

Solange Almeida revelou no programa “Autênticas”, exibido no canal GNT, que foi convidada a sair da banda Aviões do Forró.

“Quando foi dia 21 de dezembro, me chamaram e disseram: ‘Sol, a gente tem uma coisa para falar com você, a gente não quer que você fique mais. Você fica até o último dia de carnaval'”, contou. No vídeo, Solange afirma que ficou surpresa com a decisão. “Sabe quando tiram o chão dos seus pés?"

28 de maio de 2019: Solange Almeida processa Aviões em R$ 5 milhões

Legenda: Cantora chegou a falar de problemas com banda no "Domingão do Faustão" Foto: Reprodução/TV Globo

A cantora Solange Almeida entrou na Justiça contra a banda Aviões solicitando cota de participação de quando era sócia do grupo. O valor foi orçado em R$ 5 milhões. O processo foi protocolado no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em março de 2019.

Em nota enviada na época, o advogado da cantora, Livelton Lopes, informou que houve tentativas de negociações nos últimos dois anos, mas sem acordo entre as partes.

Segundo petição ajuizada em Vara Cível na comarca de Fortaleza, Sol não recebeu valores correspondentes ao patrimônio total do grupo.

20 de agosto de 2019: Solange Almeida bloqueia Xand Avião no Instagram, afirma cantor em entrevista

Legenda: Xand Avião revelou bloqueio de Instagram em programa de TV Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Xand Avião afirmou, em entrevista ao TV Fama, que foi bloqueado por Solange Almeida no Instagram. Na época, a forrozeira estava com processo em andamento na Justiça contra a banda e os sócios do Aviões do Forró. A cantora queria receber valores referentes a saída dela que não foram pagos.

Durante a entrevista, o cantor declarou que o contato com a forrozeira estava mais difícil e que ela bloqueou ele na rede social. "Estamos resolvendo na Justiça e não tenho o que falar da Sol, só agradecer por tudo que ela fez por mim, sou fã e sempre fui, tudo vai se resolver".

Questionado se ainda são amigos, o cantor disparou: "Tem que ser, sou padrinho do filho dela, não tem como ser diferente, temos que ser amigos pra sempre". Além disso, Xand contou que Sol o bloqueou o Instagram.

Reencontro de forrozeiros em 2021

Um dos reencontros mais aguardados do forró aconteceu na "Farofa da Gkay", na madrugada desta terça-feira (7). Em Fortaleza, Xand Avião e Solange Almeida cantaram juntos depois de quatro anos do fim da dupla.

Solange Almeida foi levada pelo influenciador digital Tokinho até o palco e ganhou um beijo no pescoço do marido, o empresário Monilton Moura.



Xand Avião e Solange Almeida tiveram um longo abraço por dois momentos durante a apresentação. Gkay chorou de emoção segurando a mão dos dois cantores. Juntos, eles abriram os duetos ao som do álbum volume três, "Que Tontos Que Loucos".