Xand Avião e Solange Almeida cantam juntos na 'Farofa da Gkay' depois de quatro anos afastados

Um dos reencontros mais aguardados do forró aconteceu na "Farofa da Gkay", na madrugada desta terça-feira (7). Em Fortaleza, Xand Avião e Solange Almeida cantaram juntos depois de quatro anos do fim da dupla.

O último show dos dois juntos aconteceu em março de 2017, em Luís Correia, no Piauí.

Assista reencontro de Xand Avião e Solange Almeida:

Solange Almeida foi levada pelo influenciador digital Tokinho até o palco e ganhou um beijo no pescoço do marido, o empresário Monilton Moura.



Xand Avião e Solange Almeida tiveram um longo abraço por dois momentos durante a apresentação. Gkay chorou de emoção segurando a mão dos dois cantores. Juntos, eles cantaram o sucesso do álbum volume três, "Que tontos que loucos".

No repertório da dupla, eles ainda cantaram "Tô Sozinho", "Chupa Que É de Uva", "Blá, Blá, Blá", "Ei Gatinah . Os convidados caíram nos gritos emocionados com o reencontro.

Xand Avião soltou o clássico bordão: "Solanja!", Solange Almeida correspondeu com "Xandinho".

Durante apresentação, a ex-cantora do Aviões do Forró ainda mandou um alô para Isaías CDs, nome que empresário ela por muitos anos na banda.

Solange Almeida falou sobre relação com Xand

Durante apresentação com Xand Avião, a cantora Solange Almeida abriu o coração para falar sobre a relação com Xand Avião.

"A gente ficou junto quase 15 anos. Foi meu casamento mais duradouro. Ele sabe disso eu sempre falei. TIpo assim, como qualquer casal a gente briga, a gente chora e a gente se ama", declarou Solange Almeida.

A cantora ainda falou sobre conflitos que teve na relação com o ex-parceiro de palco. "Nem sempre tudo é flores. Tem os percalços no meio do caminho. A gente nem sempre concorda com a opinião do outro. E alguns casais se separaram como eu em 2015, e 2016, conheci o Monilton. Que a gente se conheceu, namorou, ai a gente terminou, eu terminei". Atualmente, Solange Almeida é casada.