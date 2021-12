'Farofa da GKay' custou R$ 2,8 milhões por três dias de festa

A badalada "Farofa da GKay", que começou em Fortaleza nesse domingo (5) e termina nesta terça-feira (7), custou R$ 2,8 milhões. Evento idealizado pela influenciadora digital e atriz Géssica Kayane reúne famosos e shows de artistas no Marina Park Hotel.

A informação do orçamento foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, e compartilhada inclusive pela própria GKay no Instagram.

“Quero que meus convidados tenham tudo do bom e do melhor: comida, atrações... As pessoas têm que se divertir e se sentirem o mais confortável possível. Tanto que pago hotel, coloco todo mundo dentro e digo: ‘aproveitem aí’”, contou a influencer.

O evento contou com shows de Alok, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, Zé Felipe, É o Tchan, Kevinho, Léo Santana e Simaria.