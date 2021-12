'Farofa da GKay' tem beijos entre famosos e briga por comida no 1ª dia em Fortaleza; veja detalhes

A 'Farofa da GKay', evento de aniversário da atriz e influenciadora Gessica Kayane, começou no domingo (5), no Marina Park Hotel, em Fortaleza, e já teve polêmica envolvendo briga por comida, beijos entre famosos e shows de artistas como Alok e Pedro Sampaio.

Programada para seguir até terça-feira (7), a festa recebeu desde influenciadores famosos até ex-BBBs da última edição do reality show, incluindo Viih Tube, Sarah Andrade, Arthur Picoli e Gil do Vigor.

Além das atrações do domingo, ainda se apresentam no evento os artistas Wesley Safadão, Xand Avião, Léo Santana, Alok, É o Tchan e Zé Felipe.

Polêmica da comida

Os desentendimentos, inclusive, começaram antes mesmo da festa começar. Em tom de brincadeira, o influenciador Alisson Jordan chegou a gravar um vídeo reclamando que teria que pagar pela comida no evento.

Não demorou para que a história repercutisse nas redes sociais e parasse nos ouvidos de GKay, que não ficou satisfeita com a reclamação. A atriz subiu em um dos balcões dispostos no hotel para anunciar que ela arcaria com os custos de alimentação no evento.

pra quem não tá entendendo eu vou tentar explicar: tá rolando a conhecida “farofa da gkay” então o tiktoker alisson postou esse vídeo dele e da pamela falando que a comida seria gratuita e aí a gkay fez um circo desnecessário em volta disso pic.twitter.com/XQgClwW0s4 — day (@dayanerealitys) December 5, 2021

"Gente, só gritando para o povo entender. A nota que vocês estão recebendo é só para vocês assinarem! Quem vai pagar essa p* sou eu", disse aos gritos.

Entretanto, Alisson e GKay logo se entenderam após se encontrarem nas dependências do hotel. Após isso, a influenciadora pediu para que os ataques ao rapaz nas redes sociais não fossem mais feitos.

Pegação entre famosos

Outro assunto que movimentou as redes sociais na noite de domingo (5) foi o envolvimento entre os famosos presentes na festa. O destaque ficou para a ex-BBB Viih Tube, que terminou recentemente o namoro de três anos com o influenciador Bruno Magri.

Legenda: Viih Tube, citada como um dos destaques da festa, beijou Isaías Silva e Lipe Ribeiro Foto: reprodução/Instagram

Segundo relatos de convidados na festa, a também atriz foi vista aos beijos com o TikToker Isaías Silva e, logo depois, com o ex-A Fazenda Lipe Ribeiro.

Além dela, outros famosos também aproveitaram o evento para paquerar. Kéfera Buchmann, por exemplo, beijou o influencer Vittor Fernando e Pablo Salles. Enquanto isso, João Guilherme, irmão de Zé Felipe, ficou com Bella Kaffer, e o cearense Yarley Ara foi visto aos beijos com Matheus Mazzafera.