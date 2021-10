Viih Tube e Bruno Magri anunciam término de namoro após três anos juntos

A ex-BBB Viih Tube anunciou o término do relacionamento com o influenciador Bruno Magri na manhã desta quarta-feira (13), em uma publicação onde falou sobre a decisão do casal de seguir "caminhos diferentes".

"Eu nem sei como dizer isso a vocês, mas eu e o Bruno não estamos mais juntos. Não sabia o momento certo de contar e nem como fazer, mas aí percebi que não vai ter momento certo, vai ser difícil anunciar de qualquer jeito", escreveu a youtuber na legenda de uma foto em que os dois aparecem caminhando em uma praia.

Segundo ela, a conversa para o término do namoro aconteceu de forma madura e de maneira "sincera". "E o mais engraçado é que realmente foi aquela coisa clássica de 'estamos em fases diferentes'", completou em parte do texto. Veja:

Legenda: Viih Tube fez o anúncio por meio das redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Relacionamento longo

Viih Tube e Bruno Magri estavam juntos há três anos, enquanto permaneceram no relacionamento mesmo após a ida da influenciadora à 21ª edição do Big Brother Brasil.

O jovem também resolveu expor o fim do relacionamento nas redes sociais. Assim como Viih, também agradeceu os momentos passados ao lado da ex-companheira.

Legenda: Bruno também fez anúncio do término no Instagram Foto: reprodução/Instagram

"Nosso ciclo junto se encerra aqui, mas o que jamais se encerra é o carinho e a admiração que sinto. Vou te guardar no coração com todo o amor do mundo, pois é assim que quero me lembrar de nós", escreveu ele.

Ainda em julho deste ano, um rumor sobre o término dos dois começou a circular nas redes sociais. Entretanto, Viih Tube logo relatou uma estratégia de marketing para divulgar o livro escrito por ela, 'Cancelada'.