'Farofa da GKay' movimenta Fortaleza com presença de celebridades e shows em festa de 3 dias

Apesar de as festas privadas em alusão ao fim de ano ainda não terem começado em Fortaleza, um evento já começou a movimentar a Capital. A influenciadora digital e humorista Gessica Kayane, conhecida popularmente como GKay, começa, neste domingo (5), uma festa que já parece ter virado tradição entre as celebridades, a "Farofa da GKay".

O evento, que vai até a próxima terça-feira (7), ocorre no Marina Park Hotel, no bairro Moura Brasil, e conta com a presença de diversas celebridades. Constam na lista de convidados a advogada criminalista e influenciadora Deolane Bezerra — com quem a aniversariante fará uma performance —, os atores João Guilherme e Tiago Abravanel, a cantora Valesca Popozuda, entre outros.

Legenda: GKay divulgou que que fará uma performance com a advogada no evento Foto: reprodução/Instagram

Além das presenças VIPs, outros nomes de peso estarão na festa, mas também como atrações artísticas. Com ar de festival de música, a Farofa terá performances de Xand Avião, Wesley Safadão, Alok, Léo Santana, Simaria, Matheus Fernandes, Pedro Sampaio, Kevinho, Zé Felipe, Rogerinho, Felipe Amorim e É o Tchan.

Legenda: Influenciadora divulgou "line-up" completo da programação do aniversário antes do fim de semana Foto: reprodução/Instagram

O que é a Farofa da GKay

A Farofa da Gkay é alusiva às comemorações do aniversário da influenciadora. Segundo o colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, a festa chega a Fortaleza após um ano de adiamento, em razão da pandemia de Covid-19, e o fechamento do Hotel Tambaú, em João Pessoa (PB), onde a farra sempre aconteceu.

Ao colunista, a influenciadora confirmou ter fechado o resort fortalezense para o conforto dos convocados à solenidade. "Tô muito feliz e tenho certeza que meus convidados serão muito bem recebidos", comentou à publicação.

Com ares de premiação musical, o evento terá direito a red carpet com transmissão ao vivo. No entanto, a humorista ressaltou, nos Stories do perfil do evento no Instagram, que o acompanhamento será exclusivo para 40 mil pessoas, que precisam se cadastrar gratuitamente para assistir à chegada dos invitados.

Detalhes da festa

De acordo com o colunista Gabriel Perline, do portal IG, a influenciadora pediu R$ 850 mil a empresas para dispor o aporte da Farofa.

Assim, foram disponibilizadas 11 cotas de patrocínio, as quais contam com distintas formas de merchandising, incluindo divulgação no evento, no Instagram de GKay, e hashtags exclusivas.

Além disso, ainda conforme o IG, foi aberto espaço para que marcas dos ramos alimentício, têxtil, de bebidas e de beleza ofereçam serviços aos convidados.

Instalações do evento

Nesse sábado (4), logo após chegar à Capital, GKay se encaminhou ao Marina Park Hotel para conhecer pessoalmente as instalações da celebração.

Por meio do Instagram, a influenciadora apresentou a estrutura para atendimento aos convidados, que, além de fazerem testes para detecção da Covid-19, necessitam mostrar comprovante vacinal. "Vamos festejar, mas com cuidado, né, gente", frisou ela enquanto percorria o equipamento.

Legenda: Convidados deverão apresentar cartão de vacinação e fazer teste swab para participar da festa Foto: reprodução/Instagram

Legenda: Artistas que performarão no evento terão direito a instalações profissionais Foto: reprodução/Instagram

Ainda nos Stories, ela publicou imagens da piscina do hotel, na qual haverá uma pool party; um palco, em que os artistas convidados se apresentarão; camarins, que serão usados, segundo ela, por Xand Avião, Wesley Safadão, Zé Felipe, Leo Santana, Rogerinho, DJ Zullu, Simaria, entre outros.

Dark room e sadomasoquismo

Não só a estrutura voltada aos shows chamou atenção: a Farofa da GKay terá, também, um espaço para os convidados que sejam mais ousados. A influenciadora revelou, nos Stories, uma estrutura montada para um "proibidão".

Legenda: Cômodo terá baixa iluminação e itens com temática sexual para uso dos convidados Foto: reprodução/Instagram

No maior estilo "50 Tons de Cinza", a festa contará com um Dark Room restrito, no qual os convidados poderão ter mais intimidade ao longo da celebração. "Aqui não vai poder celular, amor. Aqui é sem [celular]", disse ela antes de entrar no recinto.

Às escuras, Gessica Kayane deu outros detalhes da decoração do ambiente. "Gente, o que é isso pelo amor de Deus? Uma guilhotina, gente, Ave Maria! Um X daqueles, do homem dos '50 Tons'", exclamou ela, em alusão à saga "50 Tons de Cinza". "Vão botar uma cama aqui no meio, é? Vixe Maria, minha gente, tô com medo do que vai acontecer aqui".

Aniversário

GKay recebeu o carinho e a recepção de diversas pessoas devido ao aniversário. Além de compartilhar detalhes da Farofa, a influenciadora dividiu, com os seguidores, alguns dos mimos recebidos por mais um ano de vida completo.

Um dos presenteadores foi a Netflix, que mandou um buquê de flores com direito a cartão à aniversariante. "O pessoal da Netflix é chique demais, né?", comemorou ela nos Stories nesse sábado.

Na rede social, ela ainda compartilhou com os seguidores outros recebidos, como arranjos florais, mala, joia e bolsa de grife, além de mensagens de pessoas próximas.

Depois de chegar ao solo fortalezense, a influenciadora foi surpreendida por um carro de loucura de amor, decorado com balões e com um paredão de som instalado. Ao receber o regalo, GKay foi da dança às lágrimas com a música e as declarações carinhosas de amigos.

Além disso, o próprio hotel também fez questão de proporcionar um ar especial à comemoração de GKay. Nos Stories, ela percorreu os aposentos em que ficará, que contavam com pétalas de rosas espalhadas sobre o chão, uma garrafa de champanhe Veuve Clicquot, sacolas e kits de presentes, cartão escrito à mão e guloseimas.

