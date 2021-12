Wesley Safadão retoma agenda do Garota Vip com evento em São Paulo

O cantor Wesley Safadão retomou o principal evento da carreira, o Garota Vip. Em São Paulo, neste sábado (4), a festa aconteceu seguindo uma série de protocolos de segurança estabelecidos pelos governos estadual e municipal. O público presente precisou apresentar o passaporte da vacinação para assistir à programação.

Com fogos e efeitos pirotécnicos, a festa com apresentações de Matheuzinho, João Gomes, Léo Santana e a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.

Legenda: Evento contou com show pirotécnico Foto: Divulgação

O pernambucano João Gomes teve um dos shows mais animados. Marcado pela simplicidade, o forrozeiro dançou, interagiu com público e cantou hits como "Meu Pedaço de Pecado".

Wesley Safadão Cantor Se o Garota Vip está acontecendo hoje, da forma que está acontecendo, é porque buscamos tudo dentro da lei. Os shows tem que voltar, já são muitos anos parado. Fomos os primeiros a parar, os últimos a voltar. Estamos acompanhando tudo e tendo os maiores cuidados possíveis

Parceria forrozeira

Legenda: João Gomes foi uma das atrações mais aguardadas pelo público Foto: Divulgação

Com ascensão repentina no mercado musical, Wesley Safadão antecipou que João Gomes irá participar de outras edições do evento pelo país.

"O João Gomes é um artista nacional, batendo o primeiro lugar toda hora com as músicas dele. Ele é de uma simplicidade imensa. Quando a gente convidou ele já tinha dois shows marcados e ele topou. E haverá outras edições com ele", ressaltou o cantor cearense.

No camarote do Garota Vip, influenciadores e nomes da TV estiveram presentes. O ator João Guilherme, o gamer Nobru e o cantor DJ Ivis foram alguns dos nomes presentes.

Duas edições do Garota Vip já foram marcadas para 2022: Ribeirão Preto, no dia 9 de julho, e em Fortaleza, no dia 30 abril.

Dezembro de muitos shows pelo país

Wesley Safadão conta com agenda cheia no mês de dezembro. Ao todo, ele realiza 19 apresentações programadas. Ele irá percorrer cidades de Alagoas, Bahia, Ceará, Espirito Santos, Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

Segundo Wesley Safadão, a equipe de produção toma todos os cuidados com as legislações locais para o cumprimento de protocolos sanitários com o objetivo de ofertar segurança para os fãs e para a equipe dele.

"Sou muito a favor dessa volta, mas logo tenho cuidado e acompanhando o que vem acontecendo. Sabemos da nova variante agora, uma coisa que preocupa. Não tenho nenhum problema se amanhã disserem que tem de parar os shows novamente. Mas se parar o show, tem que parar tudo também", ressaltou o cantor cearense.