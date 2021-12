DJ Ivis é visto no Garota Vip em São Paulo e ganha atenção de convidados nos bastidores

O cantor e compositor DJ Ivis chamou atenção da imprensa e de convidados do evento Garota Vip São Paulo, na tarde deste sábado (4).

Ivis é alvo de processo por processo de lesão corporal contra a ex-esposa Pamella Holanda, a qual agrediu por diversas vezes. Ele estava preso no Ceará e foi solto no dia 22 de outubro.

VEJA DJ IVIS NO GAROTA VIP

No backstage, o paraibano chegou em companhia do cantor e compositor Romim Mata — nome da música que abriu o mercado musical para ele no Ceará no início dos anos 2000.

DJ Ivis ganhou abraços de fãs e empresários convidados do evento. Durante apresentação de Leo Santana, o paraiabano ficou no palco do evento em uma área privativa.

Vale destacar que o cantor Wesley Safadão gravou música de DJ Ivis no DVD gravado novembro, no "WS On Board".