DJ Ivis grava primeiro clipe desde a saída de prisão no Ceará

O cantor e compositor DJ Ivis gravou um clipe em parceria com Marcynho Sensação em Fortaleza, nesta sexta-feira (3). É a primeira produção audiovisual do paraibano desde que deixou a cela de uma prisão no Ceará, em outubro deste ano.

Um destaque do feat é a presença de um grupo de dançarinas.

Legenda: DJ Ivis ao lado de Marcynho Sensação Foto: Reprodução/Instagram

Ainda quando estava preso na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz (CE), por agressões contra a ex-mulher, o cantor e produtor musical DJ Ivis emplacou um hit. A composição "Rolê", assinada pelo paraibano, alcançou o primeiro lugar da playlist "viral" do Spotify.

O sucesso de "Rolê" na voz de Marcynho Sensação ganhou até coreografia nas redes sociais. A parceria dos dois deve seguir com uma nova composição.





Retomada no mercado

Em stories do Instagram, DJ Ivis também revelou momentos de trabalho com Márcia Fellipe, Rod Bala e Gleyson Gavião — nomes que eram "concorrentes" da antiga produtora da qual fazia parte, sob comando de Xand Avião.

No início da semana, DJ Ivis também fez uma sessão de fotos de divulgação. Aos poucos, ele retoma a parceria com alguns cantores.