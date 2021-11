DJ Ivis posta vídeo sendo ‘tietado’ por fãs e causa revolta na internet

O cantor Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, réu por agredir sua esposa, a influencer e estudante de Arquitetura e Urbanismo Pamella Holanda, publicou no Instagram vídeos em que aparece sendo 'tietado' por fãs. Apesar de terem sido postadas somente nos ‘Stories’, que desaparecem automaticamente em 24 horas e não possibilitam comentários públicos, como nas fotos do ‘Feed’, as imagens foram reproduzidas em portais sobre subcelebridades e foram alvo de uma série de críticas.

“Bizarro!”, escreveu um seguidor da página na postagem. “Não é possível”, acrescentou outra. “O problema que o povo esquece das coisas muito rápido”, disse mais uma.

Nos vídeos, sem máscara de proteção contra a Covid-19, Ivis posa para fotos, abraça e conversa com homens e mulheres no que parece ser um show. Veja.

Entenda o caso

DJ Ivis foi preso em julho deste ano por agredir a ex-esposa, Pamella Holanda. À época, foram expostas na internet imagens de algumas das agressões diante da filha do casal, da babá dela, da mãe de Pamella e até do motorista do DJ.

Em outubro, porém, ainda respondendo por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, Ivis foi solto pela Justiça.