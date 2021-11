Wesley Safadão gravará música de DJ Ivis, preso por agressão, em seu novo DVD

O cantor Wesley Safadão gravará música assinada pelo Dj Ivis, agressor da influencer e estudante de Arquitetura e Urbanismo Pamella Holanda, em seu novo DVD. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.

Além de DJ Ivis, os compositores cearenses Renno Poeta e Junior Gomes assinam a canção a ser lançada. A assessoria de Wesley não deu mais detalhes e informou apenas que "será sem participação", ou seja, a presença do agressor.

Relembre o caso:



Solto há quase um 30 dias, Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, retomou a agenda profissional neste mês de novembro.

Ele foi preso em 14 de julho último, em um condomínio de luxo localizado em Aquiraz, pelo crime de violência doméstica. Imagens mostram ele agredindo a ex-companheira.

