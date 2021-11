DJ Ivis fala pela primeira vez após sair de prisão: 'sei que errei'

O cantor e compositor paraibano Dj Ivis falou pela primeira vez, na tarde desta sexta-feira (5), sobre o momento em que passou preso, os atos de violência contra a ex-mulher e a nova fase que começa na música a partir de agora. Em postagem no Instagram, ele declarou ainda que cumpre todas as determinações judiciais de proteção em favor da esposa e filha.

O paraibano foi preso em julho deste ano por medida de segurança e ordem pública. Ele deixou o Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz (CE), no fim da noite de 22 de outubro.

Legenda: O artista foi detido pela polícia em um condomínio de, em Aquiraz, na última quarta-feira (14) Foto: Kid Junior

Em pronunciamento, o cantor falou sobre os sentimentos após ganhar liberdade e como irá se comportar a partir do que viveu nos últimos meses. "Sei que errei. Mas também sei que posso ser uma pessoa melhor", declarou o paraibano.

DJ Ivis fala ainda da futura relação que pretende ter com a filha de um ano de vida. "Quero que ela tenha orgulho da transformação do pai. É Hora de seguir e recomeçar a vida daqui".

Em uma hora, a publicação de DJ Ivis alcançou mais de 150 mil curtidas com 25 mil comentários no Instagram.

Após ganhar liberdade, o cantor já havia feito uma atualização curiosa. Ele apagou fotos com todos os artistas com quem gravou música. Deixou apenas fotos com a família e uma com o Dj Guuga.

Avine Vinny, Eric Land, Wallas Arrais e outros artistas mandam mensagem de apoio

Na publicação de DJ Ivis, cantores de forró deixaram mensagens de apoio ao paraibano. "É isso DJ", acompanhado de um emoji de coração, escreveu Avine Vinny.

O cantor Wallas Arrais deixou a mensagem: "Deus te abençoe irmão!". Da produção musical, o colega de profissão Blener Maycom postou: "solta o hit".

O cantor Romim Mata, nome que abriu portas para DJ Ivis no Ceará, deixou texto sobre perdão como comentário. "É isso aí meu irmão! Todos merecem perdão! E você merece uma segunda chance! To contigo e não abro!".

Samya Maia, ex-vocalista da banda Magníficos, atualmente em carreira solo, falou em novas chances dadas por Deus. "Quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Às vezes Deus deixa o inimigo nos tirar tudo, só pra nos mostrar o que verdadeiramente tem valor. Jesus amou os fracos e os pecadores, e é por isso que Ele nos dá uma nova chance a cada dia. Como eu já te falei, siga sua vida e creia, que toda tempestade um dia passa! Vc é um talento, e estamos aqui, na torcida!".

Outra voz feminina do forró que fez questão de deixar apoio foi a cantora Joyce Tayná. "Que Deus abençoe"

Veja pronunciamento de DJ Ivis na íntegra:

Por muitas vezes eu disse que começo a produzir pelo refrão. Hoje, trago este pensamento para minha vida, quero recomeçar a partir de onde me perdi. Não é possível apagar o passado. Sei que errei. Mas também sei que posso ser uma pessoa melhor.



É muito difícil entender um erro no calor do momento, mas quando se tem o tempo que tive para repensar é tudo muito diferente. Sou um ser humano que deseja ser melhor. E que não vai poupar esforços para conseguir. Aprendi a importância de ter um acompanhamento profissional para me entender melhor. Acreditem isso faz total diferença.



Sei que não vai ser fácil, mas esta será minha busca. Agarrar com coragem e amor toda chance que me for dada.



Quero poder olhar para minha filha, quero que ela tenha orgulho da transformação do pai. É Hora de seguir e recomeçar a vida daqui. Tenho cumprido todas as determinações judiciais e assim seguirei. Minha filha merece ser protegida, amparada e amada.