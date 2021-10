Pamella Holanda diz que não se sente segura com soltura de DJ Ivis

A influenciadora Pamella Holanda, ex-esposa de DJ Ivis, se pronunciou neste sábado (23) sobre a soltura do artista, que estava preso por investigação de violência doméstica contra ela. A cearense revelou que não se sente segura.

"Obviamente não me sinto segura nem plenamente satisfeita com os fatos atuais, mas eu preciso honrar com meus compromissos profissionais e continuar com minhas obrigações pessoais, tomando todas as medidas possíveis por segurança, não só física mas emocional", escreveu Pamella no Instagram.