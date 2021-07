DJ Ivis fica calado e não responde interrogatório ao ser preso por agressão contra Pamella Holanda

O cantor e produtor musical DJ Ivis ficou calado durante interrogatório policial ao ser preso preventivamente pelas agressões contra Pamella Holanda, nesta quarta-feira (14). As informações foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em coletiva, nesta quinta-feira (15).

"Ele foi preso ontem. No interrogatório não quis falar. Nós expedimos a guia de corpo delito e ele foi encaminhado para Delegacia de Capturas", declarou Tharsio Facó, titular da Delegacia Metropolitana do Eusébio

Dj Ivis está dividindo cela com outros presos na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), em Fortaleza. "O inquérito será concluído em 10 dias. Para que na sequência o Ministério Público possa oferecer denúncia e pague pelos seus atos", declarou Sandro Caron titular da SSPDS.

Assista coletiva:

Polícia fez vigilância de DJ Ivis antes de ser preso

Com a possibilidade de fuga, pela repercussão nacional e por possui recursos financeiros, policiais fizeram monitoramento dos passos de DJ Ivis.

Cerca de 10 minutos após a expedição da prisão preventiva pelo poder judiciário, na terça-feira (15) policiais civis logo foram executar a prisão.

Entenda o caso

No dia 3 de julho de 2021, a ex-companheira de DJ Ivis, a cearense Pamella Holanda, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o cantor. No depoimento, ela revelou agressões como puxões de cabelo e socos após ela questionar postagens com marcações a ele no Instagram.



No domingo (11), Pamella Holanda divulgou em rede social, imagens do circuito interno de câmeras do apartamento do casal. Nos vídeos, o produtor musical aparece dando socos e chutes na cearense.

Conforme depoimento, as agressões aconteceram no 1º de julho. Em entrevista ao programa "Encontro com Fátima Bernardes", a cearense disse que demorou a denunciar, pois ficou com medo de não acreditarem nela.



Apesar do B.O só ser registrado em 2021, Pamella Holanda revelou que as agressões aconteceram ainda quando ela estava grávida, nos meses de dezembro de 2020 e fevereiro deste ano.

