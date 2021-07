Xand Avião anuncia desligamento de DJ Ivis de produtora; assista

O cantor Xand Avião anunciou o desligamento de DJ Ivis da produtora Vybbe, na noite deste domingo (11). Em vídeo no Instagram, o forrozeiro disse não haver condições de seguir com o paraibano no casting de artistas após as cenas de agressão contra a mulher do produtor musical.

"Como todos sabem o DJ faz parte da Vybbe, né? Infelizmente não tem como continuar com ele na nossa empresa e é isso gente. Estou sem palavras também, estou surpreso como vocês, mas dizer para Pamella que estamos aqui para o que ela precisar e a criança também", revelou Xand Avião em vídeo no Instagram.

Xand Avião lançou a produtora Vybbe em setembro do ano passado. Em junho deste ano, ele apresentou o casting de artistas da empresa para imprensa.

Veja pronunciamento de Xand Avião:

O forrozeiro falou ainda ter ficado assustado com toda a situação e diz ter se sentir triste com os atos de DJ Ivis.

"Uma coisa muito séria. Não admito e não compactuo com nenhum tipo de violência e ainda mais com uma mulher. Acho que nada explica. Não tem explicação. Já designei minha equipe inteira para falar com a Pamella para ajudar no que ela precisar , não só ela quanto a criança. Dizer que estou muito triste, pois todos sabem da minha relação com DJ, mas eu acho que nada justifica violência", declarou Xand Avião.

Quem é DJ Ivis?

Natural de Santa Rita (PB), DJ Ivis abandonou os estudos na sétima série e também a escola de música. Sem querer se apegar a teorias, escolheu a vida de autodidata para seguir no mercado musical.

Na Paraíba, DJ Ivis começou a vida musical tocando em bandas de swingueira da região até tomar gosto pelo forró. Por volta de 2010, ele resolveu se dedicar à produção musical por contra própria.

Em contato pela internet com Laninha Show e Romim Mata, veio ao Ceará. O nome foi crescendo e despertou os olhares de grupos nacionais como o Aviões. Até hoje, ele assina arranjos e letras de Xand Avião.

Em 2021, ele resolveu - como boa parte dos colegas que trabalham com letras e mesas de som - assumir o papel de cantor. Em fevereiro, em uma rápida façanha, ele alcançou o primeiro lugar do Spotify com a canção "Esquema Preferido", em parceria com o cearense Tarcísio do Acordeon.

DJ Ivis derrubou o cantor Wesley Safadão para a segunda colocação dos principais aplicativos com a letra "Ele é Ele, Eu Sou Eu", em feat com Barões da Pisadinha.