Vídeos de DJ Ivis dando socos e chutes em mulher são divulgados em rede social

Vídeos do cantor e produtor musical DJ Ivis agredindo a companheira foram divulgados nas redes sociais, na tarde deste domingo (11). Nas imagens, é possível ver o paraibano dando socos e chutes em Pamella Holanda, de 27 anos.



Em quatro vídeos, DJ Ivis aparece em casa, na sala e no quarto do bebê, agredindo a companheira. Em um dos arquivos divulgados, um homem assiste à agressão, mas não interfere. Em outro momento, a agressão acontece na presença da babá e da filha do casal. Pamela ainda publicou imagens de ferimentos na boca.

Veja imagens:

No Instagram, DJ Ivis tentou explicar como os conflitos começaram. "Isso era uma guerra de quinta-feira (8) para cá, onde foi chamada uma viatura para minha casa. Pois eu estava sendo acusado de lesão corporal, que eu estava correndo no condomínio com uma faca na mão. Isso tenho como provar que não tava".

A reportagem tentou contato com Pamella Holanda, por meio da rede social. Até a publicação desta matéria, a mensagem não foi respondida. Também foram solicitadas informações para Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

Separação

Legenda: Companheira de DJ Ivis postou vídeos de agressões em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Segundo DJ Ivis, os vídeos divulgados por Pamella Holanda não mostraram o conflito por inteiro. "Esses vídeos aí que esta sendo postados, vídeos cortados. Já tive que me embolar no chão com ela, com a mãe dela, com a empregada, para ela não se jogar do hall do 10º andar".

Ainda em vídeos nos stories, DJ Ivis acusou a companheira de chantagem. "Tô aqui para justificar nada. To aqui mostrar que eu não aguento mais isso. Ela acabou de postar uns vídeos aonde eu não aguento mais ser ofendido, ser agredido. Tudo isso tendo que aguentar calado. Muitas pessoas vão me julgar, eu sei cara! Mas eu não suportava mais isso, eu recebi chantagens de ameaças de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei".

A reportagem entrou em contato com a assessoria do cantor. Veja nota na íntegra:



" Infelizmente não temos vivido uma relação saudável há algum tempo e já faz uma semana que estamos separados de fato. Estamos tentando de todas as maneiras que tudo isso tenha uma solução. Temos uma filha que não precisa viver no meio de conflitos. Desde a separação, semanalmente, envio um valor para as despesas, já deixei pago pediatra e vacinas da nossa filha. Saí de casa e tenho assumido todas as despesas da filha. Foi feita a denúncia, mas eu ainda não fui ouvido. Tudo será devidamente provado e esclarecido com o tempo".