Solange, Taty Girl e Camilla de Lucas manifestam apoio a Pamella Holanda, esposa de DJ Ivis

Na noite deste domingo (11), famosos manifestaram apoio Pamella Holanda, esposa de DJ Ivis, que divulgou vídeos de agressões que sofreu do marido em casa. Nas redes sociais, a influencer recebeu o apoio de nomes como Solange Almeida, Taty Girl e Xand Avião.

Na última postagem da influencer em seu Instagram, a cantora Taty Girl publicou "Estou com vc". Na mesma publicação, a ex-BBB Camilla de Lucas também declarou seu apoio: "Pamella, você não está sozinha. Te desejo força e mais coragem do que já teve". "Você vai superar todo esse momento nebuloso na sua vida".

Legenda: Pamella Holanda recebeu apoio de famosas em sua conta em uma rede social Foto: Reprodução

Em sua conta no Instagram, Solange Almeida publicou "Não vou me calar! Já fui vítima de violência doméstica e sei o quanto é difícil, não se cale, denuncie 180. Força Pamella Holanda".

A cantora ainda compartilhou um vídeo, postado em sua conta no Instagram, que incentiva mulheres a denunciarem agressões. "Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim", diz Solange no vídeo. "Não se acostume com mais tratos, não se acostume ao que é tóxico. Ao primeiro sinal de se sentir acuado e com medo, abra os olhos. Amor com violência é doença".

A cantora ainda divulga o número da Central de Atendimento à Mulher, que presta uma escuta e acolhida qualificada às vítimas de violência. "Ligue 180 e evite que mais uma mulher apanhe ou morra", escreveu a cantora.