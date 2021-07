Sony Music diz 'revisar' relacionamento com DJ Ivis na gravadora

O cantor e produtor musical DJ Ivis assinou contrato com a Sony Music em abril de 2021. Nesta segunda-feira (12), a gravadora informou à coluna que revisa a relação com o paraibano por conta das imagens de agressão contra a ex-mulher.

"A Sony Music Brasil leva as acusações contra o DJ Ivis muito a sério e não tolera esse tipo de comportamento. Acreditamos na criação de um ambiente seguro e inclusivo para todos. No momento, estamos revisando nossa relação com o artista", declarou a gravadora em nota.

Outras perdas são somadas na carreira do cantor após a divulgação das imagens violentas contra Pamella Holanda. O produtor deixou de ser seguido por cantores e amigos como Zé Vaqueiro, Barões da Pisadinha e Tarcísio do Acordeon.

Nas redes sociais, pessoas públicas e anônimos pedem aos usuários das plataformas que deixem de ouvir as músicas do cantor.

A Polícia Civil do Estado do Ceará informou que a ex-companheira de DJ ivis e duas testemunhas do caso foram ouvidas, nesta segunda-feira. O Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) apoia as investigações que são realizadas pela Delegacia Metropolitana do Eusébio.