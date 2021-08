Pamella Holanda, agredida por DJ Ivis, diz que usará redes sociais para ajudar mulheres

A influenciadora digital Pamella Holanda contou em stories do Instagram, nesta segunda-feira (2), que usará a rede social para ajudar mulheres vitimadas por agressões físicas e psicológicas. Ela sofreu violência do ex-marido nos últimos meses, o cantor e compositor DJ Ivis.

A cearense levou socos e chutes até na frente da mãe e da filha do casal, como revelou ela em vídeos. Nos stories, Pamella Holanda explicou estar pensativa quanto a começar a usar redes para ser voz de outras mulheres.

"Quero deixar aqui o meu Instagram como espaço, como um lugar de fala para todas as outras mulheres que passaram e passam pelo que eu passo. Quero dizer que vocês que todas, vocês têm meu apoio, tem as minhas orações. Desejo de verdade que todos vocês tenham força, coragem. Que Deus levante todos os seus anjos ao seu redor de todas de vocês, para ajudar, para ser rede de apoio", explicou a cearense.

Ainda em vídeo, Pamella Holanda declarou ter conversado com pessoas públicas que atuam com casos de violência doméstica no Ceará e disse ter escutado relatos de outras vítimas.