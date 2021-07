Latino promete repassar lucros de música a Pamella Holanda, ex-mulher de DJ Ivis

Parte dos lucros obtidos pelo cantor Latino com a música "Exxxquece", gravada inicialmente em parceria com o DJ Ivis, serão repassados a Pamella Holanda, ex-esposa do produtor musical que sofreu violência doméstica em Fortaleza.

Latino revelou sua decisão neste domingo (25) ao apresentador Celso Portiolli, durante participação no programa Domingo Legal, do SBT.

Logo após cantar a música no programa, Latino explicou que o gesto visa ajudar no sustento do filho de Pamella.

"Para ela tentar se reerguer. É uma atitude que nós tivemos para poder colaborar com a situação dela, uma mulher indefesa, em um momento delicado. Decidimos ceder para ela o percentual que seria do DJ Ivis, ela passa a ser sócia da música", revelou o cantor no programa.

Clipe cancelado

Após o caso vir à tona, no início deste mês, Latino havia anunciado o cancelamento de um clipe já gravado com o DJ Ivis.

"Já tínhamos todo o planejamento de lançamento determinado, já tínhamos gravado o clipe inclusive com a presença dele", afirmou.

"Em resposta a essas agressões, estamos absorvendo todo o prejuízo de ter gravado essa música e clipe com a presença dele. O prejuízo foi grande, mas infinitamente menor do que o dessa moça tão nova e com uma neném tão linda", disse na ocasião.

DJ continua preso

Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, continua preso na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz, na Grande Fortaleza. No dia 17 de julho, um pedido de urgência de liberdade da defesa do cantor foi negado pelo Poder Judiciário do Ceará.