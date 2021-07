'Rolê', letra de DJ Ivis e Tarcísio do Acordeon, terá lucro autoral doado para caridade

A canção "Rolê" alcançou o primeiro lugar na playlist "Viral do Spotify" no Brasil e ganha números expressivos diariamente. A letra é assinada pelo cearense Tarcísio do Acordeon e Dj Ivis sendo regravada por muitos nomes, sem autorização. Nesta quinta-feira (22), o sanfoneiro anunciou um feat e a doação do lucro autoral para instituições de caridade.

"Vale reforçar que a música já estava crescendo sozinha e que será agora para um propósito maior, muitas pessoas poderão escutar, dançar e gravar vídeos, sabendo que estará fazendo o bem. O lucro do autoral vai ser revertido para doação e vamos poder ajudar muita gente", afirma Tarcísio.



ESCUTE:

"Rolê" foi apresentada ao público, pela primeira vez, em uma live em parceria de Xand Avião e Tarcísio do Acordeon.

Regravação

Nesta sexta-feira (23), a música ganha um feat. Tarcísio convidou Marcynho Sensação para formar um dueto da composição.

"Quando escrevi a música, não imaginei que o público iria abraçar tanto, Marcynho deu o tom e quero muito que ele esteja nessa parceria comigo de uma música que nem teve seu lançamento oficial", completa Tarcísio.