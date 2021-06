Tarcísio do Acordeon prepara show beneficente no Ceará

O cantor e sanfoneiro Tarcísio do Acordeon, nome em alta nos aplicativos de streaming, planeja presentar o Ceará após a liberação de eventos. Natural de Campos Sales (CE), ele revelou a coluna — no São João de Todos, promovido pela plataforma "Sua Música" — a realização de um show beneficente na cidade natal.

"Uma das cidades que eu quero fazer um show, porém beneficente, e na minha cidade, no meu Campos Sales. Um lugar que eu amo muito. Em mente, programado, só tenho isso", revelou o forrozeiro.

Tarcísio do Acordeon ainda não teve a experiência de cantar em um evento com público presencial no Ceará. Ele assumiu os vocais da carreira em plena pandemia do coronavírus.

"A gente não teve a emoção e o prazer [do público presente]. A gente não sabe descrever ou que a gente esperar. Só sei dizer que estou em uma ansiedade muito grande e com uma vontade maior ainda", destacou o forrozeiro.

Em janeiro de 2021, Tarcísio do Acordeon alcançou primeiro lugar no pódio das músicas mais ouvidas no Brasil no Spotify. “Cê tem meu WhatsApp e quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente ou lembrar da gente, me chama que eu vou”, foi a composição que catapultou o cearense.

O forrozeiro também foi um dos poucos artistas a aparecer em cinco músicas no Top 200 do Spotify Brasil (1º - Meia Noite ‘Cê Tem Meu Whatsapp’, 31º - Nêga, 141º - Esquema Preferido [DJ Ivis feat. Tarcísio do Acordeon], 151º - Roxinho [Vítor Fernandes feat. Tarcísio do Acordeon] e 159º - Hoje Dói).