Fotos que reproduzem Roberta Mirando empurrando e chutando fã

É Hit

Roberta Miranda empurra e chuta homem que invadiu palco em show no Ceará; veja vídeo

O momento ocorreu em apresentação da artista em Campos Sales, no Cariri

Redação 30 de Julho de 2025
emendas, pec 66, marcha, cnm, ceará, prefeitos cearenses

PontoPoder

Prefeitos do Ceará fazem peregrinação em Brasília para buscar recursos e estreitar laços políticos

PEC que muda regras de parcelamento de dívidas e precatórios das prefeituras também fez parte da programação

Ingrid Campos 23 de Maio de 2025
Imagem mostra Raul Aquino, de 18 anos, um dos três jovens do Ceará mortos em acidente a caminho de festa no Piauí

Segurança

Jovem do CE morto em acidente a caminho de festa no PI não queria ir ao evento: 'Pressentimento'

Seria a primeira vez do estudante, de 18 anos, num festejo fora do Estado, mas ele faleceu com outros dois jovens na tragédia

Carol Melo 18 de Abril de 2025
Colagem mostra imagens de Raul Aquino, Yasmin Andrade e Jofre Dantas, jovens do Ceará mortos em acidente de carro a caminho de festa no Piauí

Segurança

Três jovens do Ceará morrem em acidente de carro a caminho de festa no Piauí

Veículo perdeu o controle após um dos pneus estourar e capotou

Carol Melo 18 de Abril de 2025
Cirilo Pimenta (PSB), Nezinho Farias (PSB), Patrícia Aguiar (PSD), eleições, Ceará

PontoPoder

Três prefeitos no Ceará vão assumir 5º mandato; outros cinco vão chegar ao 4º em 2025

Em alguns casos, os antepassados de prefeitos e prefeitas eleitos em 6 de outubro iniciaram seus ciclos políticos ainda no século XIX

Ingrid Campos 02 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Campos Sales?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Campos Sales?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
viatura PMCE

Segurança

Duas mulheres são assassinadas a tiros em via pública de Campos Sales, no Interior do Ceará

As vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo

Redação 29 de Maio de 2024
Moésio Loiola

PontoPoder

Após 7 mandatos de deputado, Moésio Loiola retorna à Assembleia Legislativa do Ceará por 120 dias

O deputado João Jaime esticou a licença-saúde de 90 para 120 dias, possibilitando que o suplente tome posse

Redação 10 de Agosto de 2023
Imagem de câmera de segurança registra momento do atropelamento

Segurança

Motorista atropela mototaxista no centro de Campos Sales e foge sem prestar socorro

O crime aconteceu no último sábado (4)

Redação 06 de Março de 2023
