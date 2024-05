Duas mulheres são assassinadas a tiros em via pública de Campos Sales, no Interior do Ceará

Duas mulheres foram assassinadas nesta quarta-feira (29) no bairro Guarani, no município de Campos Sales, no Interior do Ceará. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas, ainda não identificadas formalmente, foram atingidas por disparos de arma de fogo em uma via pública e morreram no local.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está à frente das investigações e apura as circunstâncias do crime. Conforme as informações policiais, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência, que está em andamento.

Veja também Segurança Celulares eram vendidos a R$ 15 mil em presídio do Ceará por servidor da SAP, diz CGD Segurança Estufa para o cultivo de maconha é desativada, em Messejana, pela Polícia Militar

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181. O sigilo e o anonimato são garantidos.