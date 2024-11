Suspeito de envolvimento na tentativa de chacina em Viçosa do Ceará é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu um dos suspeitos de participação na tentativa de chacina em Viçosa do Ceará, no último domingo (17), quando um homem foi morto e outros três ficaram feridos. A prisão aconteceu ainda na segunda-feira (18) em Sobral, na região Norte do Estado, mas a informação foi divulgada pela corporação nesta terça (19).

O suspeito de 26 anos foi identificado durante os trabalhos de investigação. Contra ele já existia um mandado de prisão em aberto de condenação por regressão de regime.

Durante a captura, foi apreendido um aparelho celular, que será utilizado para subsidiar novas investigações.

Ficha criminal

Segundo a PC-CE, o homem já possui passagens por crimes de tentativa de homicídio, ameaça, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores, além de seis registros por crimes de homicídio qualificado e outros quatro registros por crimes de roubo.

Após ser detido, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão por regressão de regime. Já na terça-feira (19), foi expedido o mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio e cumprido em desfavor do suspeito, que foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

Os trabalhos policiais foram realizados por equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), que contaram com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará e da Delegacia Regional de Sobral.

Relembre o crime

Uma pessoa foi morta e outras três ficaram feridas em uma tentativa de chacina, na noite do domingo (17), em Viçosa do Ceará. Conforme informações policiais, uma viatura estava em deslocamento para atender uma ocorrência na localidade de Sítio Araticum quando se deparou com um corpo ao solo — lesionado por disparos de arma de fogo — no cruzamento das ruas Manoel Luiz da Silva com Horácio Fontenele Magalhães.

Segundo testemunhas, dois indivíduos não identificados, em uma motocicleta, pararam em frente a uma residência onde estavam várias pessoas e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. A pessoa que morreu foi atingida na cabeça e veio a óbito ainda no local. Os suspeitos pelo crime fugiram do local após o ataque.

Os feridos foram baleados em diferentes áreas do corpo, como nas costas, braço e ombro. Após o ataque, eles foram levados para o Hospital Municipal de Viçosa do Ceará.