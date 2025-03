PM apreende quatro fuzis e dois homens morrem em confronto no Interior do Ceará

A Polícia Militar apreendeu quatro fuzis e dois quilos de drogas na cidade de Parambu, Interior do Ceará, nesse sábado (22). Durante as buscas, dois homens morreram em confronto com os policiais.

A Polícia afirma que os suspeitos tinham extensa ficha criminal e teriam disparado contra a viatura, "diante da agressão, os policiais revidaram e os dois ocupantes não resistiram aos ferimentos".

Os militares receberam informações de que suspeitos de assaltos a banco, investigados por terem atacado uma agência no Maranhão, estavam na rodovia, já no Ceará.

"Segundo relatos recebidos pela PMCE, os suspeitos estariam passando pelo Ceará em uma Hilux de cor vermelha"

No carro foram apreendidos os quatro fuzis, 130 munições de calibre 556, cinco carregadores e dois quilos de skunk. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Regional de Tauá.

FICHA CRIMINAL

Segundo a PM, os suspeitos eram um homem, de 43 anos, com antecedentes por associação criminosa, associação para o tráfico, tráfico de drogas, homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de veículo, falsificação de documento e dano.

Já o outro, de 31 anos, já respondia por tentativa de latrocínio, tráfico de drogas, roubo, roubo de veículo e crime contra a administração pública.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Ceará, "no intuito de capturar outros indivíduos envolvidos com atividades criminosas".