Polícia Militar captura quatro homens suspeitos de participarem de homicídio em Beberibe, no Ceará

Quatro suspeitos de participação em um homicídio em Beberibe, no interior do Ceará, foram capturados na sexta-feira (21), em ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará. Os três homens e um adolescente estão à disposição da Justiça.

O crime foi registrado em uma praça na localidade de Parajuru, em Beberibe, e vitimou um adolescente de 14 anos na última quinta-feira (20).

Veja também Segurança Torcedores de Ceará e Fortaleza brigam às vésperas do Clássico-Rei e 10 pessoas são detidas; vídeo Segurança Justiça ‘indica’ erro em processo de 2016 que resultou em prisão injusta de torcedor no Castelão

O primeiro capturado, um homem de 19 anos, estava em um bar na cidade de Aracati. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380.

Também foram capturados o irmão dele, de 22 anos, e outro homem, de 26 anos. Os dois possuem passagens por tráfico de drogas e roubo, respectivamente. Um adolescente de 17 anos, suspeito de participação no crime, foi apreendido em Fortim, com quem foi encontrado uma quantidade de drogas e uma arma de fogo artesanal.

Todos foram conduzidos até a Delegacia Municipal de Beberibe. Os três adultos foram autuados pela prática de homicídio doloso, organização criminosa e corrupção de menor.

Enquanto isso, o adolescente deve responder por ato infracional análogo aos crimes de homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas.