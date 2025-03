Motorista de aplicativo e passageiro são mortos a tiros em Caucaia

Um motorista, de 36 anos, foi morto a tiros de arma de fogo no bairro Icaraí, em Caucaia, na tarde desta segunda-feira (24). O alvo da ação criminosa seria o passageiro que estava a bordo e também morreu, segundo o presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo, Rafael Keylon.

“O motorista Rafael Santos foi assassinado durante uma corrida no Icaraí, o alvo seria o passageiro, porém o motorista acabou sendo atingido na ação”, informou, à reportagem, o dirigente.

Nas imagens registradas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o indivíduo espera o carro com as duas vítimas se aproximar e, depois de alguns segundos, começa a disparar contra os dois.

O passageiro ainda não foi identificado formalmente. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do duplo homicídio doloso.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE foram acionadas e realizaram diligências no local.

Os trabalhos investigativos estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia, que realiza oitivas e diligências para elucidar o caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime.

