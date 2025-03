Homem é assassinado a tiros dentro do carro em via pública em Maracanaú, no Ceará; vídeo

Um homem foi assassinado a tiros dentro de um carro em uma via pública no Centro de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde deste sábado (22). A vítima estava parada em um sinal, próximo a um shopping, quando foi alvejada por disparos de arma de fogo.

A partir das imagens registradas por câmeras da área, é possível ver quando um motociclista se aproxima do veículo. Então, o indivíduo saca a arma e efetua uma série de disparos contra o carro, na altura da cabeça do motorista. Ao perceber os tiros, um passageiro sai pela porta dianteira e corre pela rua, enquanto o autor do crime foge do local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de um homicídio doloso. Segundo a Pasta, a vítima ainda não foi identificada formalmente. Também não há informações oficiais sobre a motivação do caso, até o momento.

Veja também Segurança Motorista é preso ao transportar 100 kg de maconha em carroceria no interior do Ceará Segurança Polícia Militar captura quatro homens suspeitos de participarem de homicídio em Beberibe, no Ceará

INVESTIGAÇÃO

As investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, unidade da Polícia Civil que busca identificar o suspeito. Ninguém havia sido preso até a última atualização da Pasta.

Ainda segundo a SSPDS, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.