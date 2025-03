Rede de supermercados que começou como bodega em Caucaia abre nova loja na área nobre de Fortaleza

Os moradores do bairro Guararapes terão uma nova bandeira de supermercado à disposição a partir de abril. Uma unidade da rede Êxito Supermercados, que teve origem como uma "bodega" em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, será inaugurada na Avenida Washington Soares.

A loja está em fase final de obras e deve ser inaugurada em abril. Essa é a primeira unidade da rede na região e a segunda em Fortaleza. Cerca de 70 empregos devem ser gerados.

São cinco supermercados Êxito em operação, sendo cinco em Caucaia e um no bairro Monte Castelo, na Capital. Explorando outra região, a rede terá o desafio de diversificar seu público consumidor, afirma Adrihelly Cacau, diretora de marketing da empresa.

“Nós trabalhamos muito na classe C e D, só que agora estamos entrando num desafio de chegar ao Guararapes atendendo o público A e B. É realmente algo novo, mas a gente busca trabalhar da melhor forma”, afirma.

A rede pretende conduzir a nova loja com foco no atendimento e na proximidade com os clientes. Adrihelly Cacau destaca que a rede trabalha com slogan 'Amigo do Bairro', trabalhando para se tornarem reconhecidos nas regiões.

“Surgiu essa oportunidade de negócio e a Washington Soares é uma vitrine, principalmente pela loja ser próxima ao Shopping Iguatemi. Vamos encarar o desafio de levar o que temos de melhor e vemos novas lojas em Fortaleza no futuro”, afirma.

A bandeira integra a Rede Uniforça, maior associação de supermercados do Nordeste. São mais de trinta empresas associadas.

REDE CEARENSE CRIADA HÁ 31 ANOS

Além da unidade no Guararapes, o Êxito Supermercados deve abrir outras duas unidades ao longo de 2025, uma em uma nova cidade. A rede de 31 anos de história deve chegar a oito unidades até o fim do ano.

A empresa é um exemplo de pequenas mercearias que cresceram a operação e se tornaram redes de supermercados difundidas pelo Ceará. Fortaleza é terceira capital com mais varejo de alimentos no Brasil, sendo que a grande maioria é formada por mercearias e pequenos mercados.

O fundador da Êxito Supermercados, Climar Andrade, saiu do Ceará para trabalhar como vendedor em São Paulo. Após alguns anos, voltou para o Estado e abriu um pequeno mercadinho, que gradualmente começou a crescer em Caucaia, na região da Jurema.

“Foi crescendo dentro do bairro. Saiu de uma 'bodega', conseguiu ampliar para uma loja. Com uns anos, abriu a segunda, a terceira e a quarta. E aí em 2017 abriu a loja em Fortaleza”, conta Adrihelly Cacau.

A chegada a outra região da Grande Fortaleza vem após um processo de preparação interna e dos fornecedores para adaptar o sortimento de produtos.

A diretora de marketing destaca que a loja no Guararapes deve oferecer produtos intermediários e já conhecidos pelos moradores do bairro.