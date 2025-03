A cearense Renata vai protagonizar a última Festa do Líder do Big Brother Brasil 2025, nesta quarta-feira (26). O evento vai retratar passagens marcantes da vida da bailarina, incluindo uma parte do Theatro José de Alencar, em Fortaleza. As informações foram divulgadas pela Rede Globo.

Além do palco, a pista de dança também terá referências à trajetória profissional da sister, com um tablado e barras. O set especial terá a estética de sala de aula, remetendo às aulas de balé conduzidas por Renata.

Já a parte de comemoração será um camarim, muito usado pela cearense para se preparar para as apresentações. Este local também reserva uma surpresa: o figurino da deusa Afrodite, personagem vivida por Renata nos palcos.

A música de entrada escolhida por ela foi "Dance The Night", de Dua Lipa, e o cardápio terá os doces preferidos da sister.

Renata revela veto da festa

Em conversa com Maike, na segunda-feira (24), Renata revelou que deve vetar Vinícius de participar da Festa do Líder. A decisão se deve à eliminação de Aline no paredão desta terça-feira (25). “Primeiro que eu já tenho embate. Segundo que, enquanto eu puder colocar um homem, eu prefiro, sabe? É um desafio muito pesado, eu acho. Estou errada?”, mencionou na ocasião.

