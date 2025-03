Motociclista acusado da morte de universitário no Benfica passa por 1ª audiência, e testemunhas são ouvidas

O motociclista Wenderson Jhemerson Silva Muniz passou nesta quinta-feira (20) pela primeira audiência de instrução do processo criminal em que é réu pela morte do universitário João Victor Fontenele Eloia, de 21 anos. Ele foi interrogado pelo juiz da 2ª Vara do Júri de Fortaleza, conforme o Tribunal da Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Ainda na sessão, foram ouvidas sete testemunhas de acusação, entre elas estavam familiares do universitário. João Victor morreu no dia 27 de setembro de 2024, ao ser atropelado por um ônibus no cruzamento da avenida 13 de Maio com a rua Marechal Deodoro, no bairro Benfica. Ele caiu da moto que Wenderson pilotava durante uma corrida por aplicativo, após uma briga de trânsito.

O jovem era estudante de Engenharia de Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Ainda segundo o TJCE, após a fase de audiências, o Juízo da 2ª Vara vai deliberar se Wenderson vai, ou não, a júri popular. O denunciado responde ao processo em liberdade.

"O Juízo da 2ª Vara do Júri de Fortaleza agendou para esta quinta-feira (20/03), às 13h30, a audiência de instrução do referido caso. Durante a sessão, foram ouvidas sete testemunhas de acusação, seguidas pelo interrogatório do acusado. Após a fase instrutória, os autos ficam aptos para posteriores deliberações e decisão, que poderá ser pela submissão ou não do réu ao júri popular", informou a Justiça Estadual.

Wenderson foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará MPCE) por homicídio consumado duplamente qualificado e por omissão de socorro.

Motociclista fugiu sem prestar socorro

Conforme denúncia do MPCE apresentada em outubro do ano passado, o motoqueiro confessou que ultrapassou um sinal vermelho para "pegar" o motociclista com quem ele brigou no trânsito. Wenderson disse que "só percebeu que o passageiro havia caído da moto quando ela balançou", e que "não prestou socorro porque decidiu por perseguir o indivíduo que estava na outra moto".

À Polícia, Wenderson disse que fugiu da cena para "capturar" o piloto da segunda moto e trâze-lo ao local do acidente, mas não conseguiu pois o veículo do outro era "mais potente". Ele relatou que não voltou para prestar socorro por "medo da população".

Ainda conforme o órgão acusatório, o denunciado descumpriu regras de trânsito e ignorou a responsabilidade em transportar o passageiro em segurança. Wenderson teria agido com desprezo ou desconsideração à vida da vítima, conduzido a motocicleta em alta velocidade, discutido com outro motociclista e avançado semáforo vermelho.

