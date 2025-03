Homem ataca companheira com mordidas nos olhos, boca e nariz após ela rir dele

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) indiciou um homem por tentativa de feminicídio contra a companheira dele. A vítima, de identidade preservada pelo Diário do Nordeste, foi atacada com mordidas nos olhos, boca e nariz, porque, supostamente, teria rido de uma queda do namorado.

O caso foi registrado no dia 4 de março de 2025, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Ele foi preso em flagrante, enquanto a mulher foi socorrida em um hospital e chegou a ficar internada em estado grave.

Nessa terça-feira (18),o agressor foi indiciado. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), disse que "a dinâmica dos fatos, aliada aos depoimentos coerentes da vítima e testemunhas, "evidencia a brutalidade da agressão e o risco iminente que o autuado representa para a vítima".

Veja também Segurança Integrantes da facção criminosa Comando Vermelho se ligavam a policiais para cometer diversos crimes em Fortaleza Segurança PM proprietário de loja de armamentos e suspeito de desviar munições para facções criminosas é preso em Fortaleza

'COBERTOS DE SANGUE'

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de agressão física durante o Carnaval. Quando chegaram ao local foram recebidos pelo agressor, coberto de sangue.

Os agentes disseram que o suspeito 'não falava coisa com coisa', mas disse que teria discutido com a mulher.

Populares falaram que agrediram o homem para vingar a agressão dele contra a companheira. O suspeito estava com o nariz fraturado e foi preso em flagrante.

Já a vítima foi encontrada por familiares ensanguentada no chão e socorrida. Conforme documentos que a reportagem teve acesso, ela estava parcialmente despida, mas não se recorda se foi ou não vítima de abuso sexual.

A mulher relatou aos investigadores que o companheiro já vinha apresentando comportamento agressivo. As agressões teriam iniciado depois que ela riu dele, devido a uma queda.

Já no hospital ficou constatado que a vítima teve "avulsão parcial do lábio inferior direito e múltiplas marcas de mordidas no antebraço e nas mãos".

MEDIDA PROTETIVA

O suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Também ficou determinada uma medida protetiva, com duração inicial de seis meses. Ele está proibido de se aproximar a menos de 150 metros da vítima, até mesmo em via pública.

A medida inclui a proibição do ofensor se manifestar em qualquer tipo de contato, "por qualquer meio de comunicação, seja verbal, físico ou escrito, com a vítima".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.