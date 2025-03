Investigação de furtos em festas de Pré-Carnaval em Fortaleza leva a Polícia a recuperar 100 aparelhos celulares

Uma investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) sobre furtos ocorridos em festas de Pré-Carnaval, principalmente em Fortaleza, levaram os investigadores a desarticularem uma quadrilha especializada na prática criminosa e a recuperarem 100 aparelhos celulares furtados ou roubados.

O resultado da investigação, que integra o Programa Meu Celular, foi divulgado em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (17). Quatro suspeitos foram presos e R$ 127 mil em espécie, uma pistola e dois veículos foram apreendidos.

O diretor de Polícia da Capital, delegado George Monteiro, conta que a investigação do 26º Distrito Policial (26º DP) começou a partir do registro de diversos furtos, em duas festas particulares de Pré-Carnaval, ocorridas no bairro Édson Queiroz, em Fortaleza.

"As investigações tiveram início em decorrência de dois eventos que se seguiram e que identificamos uma prática, não pontual, mas com indicativos de que uma organização criminosa estava por trás daquela daquela situação, pelo volume de aparelhos subtraídos", apontou o delegado.

Os investigadores identificaram que o grupo criminoso também teria cometido furtos em festas em Sobral e por arrombamento de veículos. Ao identificar os suspeitos, a Polícia solicitou mandados de prisão e de busca e apreensão à Justiça Estadual.

14 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão foram cumpridos pelos policiais civis, na Capital. Três suspeitos foram presos em flagrante (sendo que um deles já era alvo de mandado de prisão), na posse de ilícitos. Outro alvo de mandado não foi localizado e se encontra foragido.

Entre os presos, estão dois homens apontados como líderes da organização criminosa, que moravam nos bairros Antônio Bezerra e Presidente Kennedy e que levavam uma vida de luxo e ostentação. Com eles, foram apreendidos dois veículos de luxo, que a Polícia Civil acredita ser proveniente de lavagem de dinheiro.

Ao perceber a chegada da equipe policial para cumprir ordens judiciais, um suspeito tentou se desfazer de 14 celulares, ao arremessar os aparelhos do 18º andar de um prédio.

Divisão de tarefas da quadrilha

O delegado George Monteiro explicou que a organização criminosa tinha divisão de tarefas. A Polícia Civil identificou os criminosos denominados como "mochileiros", que "vão para os eventos para subtrair os aparelhos celulares e dispositivos móveis".

Os "mochileiros" repassam os objetos furtados para criminosos responsáveis pela primeira receptação, que reiniciam os aparelhos. "Aqueles que não conseguem 'resetar', eles repassam para outro receptador, que tem uma maior técnica", aponta Monteiro.

Após feito o 'reset' do aparelho telefônico, aí sim entram os integrantes do grupo responsáveis pela venda, que recebem esses aparelhos e distribuem não só pelo Estado, mas em todo o País. Identificamos diversos municípios de diversos estados, em que os aparelhos foram remetidos." George Monteiro Delegado da Polícia Civil do Ceará

Além dos roubos e furtos de aparelhos celulares, a organização criminosa atuaria no descaminho de aparelhos celulares - isto é, na aquisição de aparelhos que entram no Brasil sem cumprir com obrigações fiscais - segundo a investigação da Polícia Civil.

Programa Meu Celular

A investigação policial integra o Programa Meu Celular, do Governo do Ceará, que iniciou um monitoramento de aparelhos celulares em todo o Estado, a partir do cadastro voluntário da população. Já foram restituídos mais de 6,5 mil aparelhos aos verdadeiros proprietários, desde a criação do programa.

A operação "se originou diante da demanda do Governo do Estado, relativo ao Programa Meu Celular, com finalidade de combater roubos, furtos e a receptação comercial, bem como a comercialização que se dá após essas subtrações de aparelhos celulares no Estado do Ceará", reforçou o delegado George Monteiro.