A carga está avaliada em aproximadamente R$ 30 mil.
Foram mais de 161 quilômetros de condutores de energia furtados só neste ano. Companhia passou a usar tinta com 'DNA' de identificação, aplicada diretamente nos cabos.
O suspeito do crime quebrou a janela do carro onde os itens estavam guardados
A mulher realizava furtos de cartões de crédito dentro de agências bancárias em Milagres, no Interior do CE
O suspeito de praticar os furtos está foragido. Já um empresário que teria recebido os veículos furtados foi preso em flagrante
O caso aconteceu na madrugada da segunda-feira (29)
Polícia Civil investiga crime registrado por câmeras de segurança
Segundo as investigações, o empresário utilizava os itens furtados para aumentar o lucro no seu comércio
Outra pessoa dava apoio na ação do lado de fora, diz direção de empreendimento
Um dos homens obtia os dados da vítima ao "auxiliá-las" no cadastro de recebimento de medicamentos