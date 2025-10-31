Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

apreensao policia civil fios furtados material apreendido limoeiro do norte.

Segurança

Duas toneladas de fios são apreendidas e irmãos são presos em sucata clandestina no Interior do CE

A carga está avaliada em aproximadamente R$ 30 mil.

Redação 24 de Outubro de 2025
furto fios cabos pmce prisao flagrante

Segurança

Cabos furtados no Ceará em 2025 cobririam rota Fortaleza–Canoa Quebrada; Enel adota tinta tecnológica

Foram mais de 161 quilômetros de condutores de energia furtados só neste ano. Companhia passou a usar tinta com 'DNA' de identificação, aplicada diretamente nos cabos.

Emanoela Campelo de Melo e Paulo Roberto Maciel* 23 de Outubro de 2025
Gravação de câmera de segurança

Segurança

Saxofonista tem instrumento e equipamentos furtados em área nobre de Fortaleza

O suspeito do crime quebrou a janela do carro onde os itens estavam guardados

Milenna Murta* 08 de Outubro de 2025
Imagem do brasão da Interpol.

Segurança

Cearense condenada por roubar cartões de crédito de idosos é presa na Itália

A mulher realizava furtos de cartões de crédito dentro de agências bancárias em Milagres, no Interior do CE

Bergson Araujo Costa 07 de Outubro de 2025
Foto mostra uma viatura da Polícia Civil do Ceará, ao lado de um veículo Jeep Renegade branco, recuperado pela Polícia. Os dois carros estão em frente à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, em Fortaleza

Segurança

Como funcionava esquema de furto de carros alugados de locadora no bairro Meireles, em Fortaleza

O suspeito de praticar os furtos está foragido. Já um empresário que teria recebido os veículos furtados foi preso em flagrante

Redação 06 de Outubro de 2025
Imagem mostra uma parede de prédio com uma porta de entrada, com danos na parede externa e sujeira no chão, evidenciando vandalismo e descarte de lixo.

Segurança

Posto de saúde é furtado em Fortaleza; Polícia investiga

O caso aconteceu na madrugada da segunda-feira (29)

Geovana Almeida* 30 de Setembro de 2025
Imagens da câmera de segurança da loja Tricolaço, que mostra o momento em que um casal furta seis blusas

Segurança

Casal furta seis camisas do Fortaleza em loja de artigos esportivos no bairro Aldeota; veja vídeo

Polícia Civil investiga crime registrado por câmeras de segurança

Redação 18 de Setembro de 2025
dono de espetinho furtando supermercado

Segurança

Dono de espetinho é investigado por furtar cerveja e carne de supermercado em Quixadá

Segundo as investigações, o empresário utilizava os itens furtados para aumentar o lucro no seu comércio

Redação 18 de Setembro de 2025
vídeo assalto box

Segurança

Box de cross training é alvo de furto de eletrônicos em Fortaleza; assista

Outra pessoa dava apoio na ação do lado de fora, diz direção de empreendimento

Redação 15 de Setembro de 2025
policial da policia civil do ceará entrando em viatura da policia civil do ceara

Segurança

Pai e filho são presos suspeitos de aplicar golpes em idosos no Interior do Ceará

Um dos homens obtia os dados da vítima ao "auxiliá-las" no cadastro de recebimento de medicamentos

Redação 13 de Setembro de 2025
