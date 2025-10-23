Cabos furtados no Ceará em 2025 cobririam rota Fortaleza–Canoa Quebrada; Enel adota tinta tecnológica

Cabos de energia elétrica seguem sendo alvos de criminosos no Ceará. Só em 2025, segundo a Enel Distribuição Ceará, foram registrados mais de 161 quilômetros de condutores de energia furtados no Estado. A distância é equivalente ao trajeto entre Fortaleza, capital cearense, até a praia de Canoa Quebrada, em Aracati.

Como consequência, de janeiro até setembro, 390 mil imóveis ficaram sem energia. Foram pelo menos 429 ocorrências neste ano. Fortaleza lidera o ranking sendo a cidade com maior volume de furtos, com 27 quilômetros de cabos subtraídos.

Em seguida, Beberibe, Caucaia, Camocim, Aquiraz, Amontada, Jaguaribe, Cascavel, Acaraú e Itapipoca.

Para coibir a prática criminosa, a Enel adotou a nanotecnologia nos cabos. A iniciativa vai permitir identificar a origem dos cabos furtados por meio de uma tinta especial.

A novidade foi lançada na manhã desta quinta-feira (23). Conforme o diretor de Operações da Enel Ceará, Marcelo Gomes, a nanotecnologia "vem para selar, compor uma cadeia de ações junto à Segurança Pública".

Legenda: Nesta quinta-feira (23), a distribuidora apresentou a implementação da nanotecnologia na rede elétrica. Foto: Thiago Gadelha

"Se eu estou furtando, isso vai para algum lugar, tem valor de comércio... Se trabalho no receptador vou bloqueando as ações. A nanotecnologia vem para somar tudo isso" Marcelo Gomes

"Com o uso da tecnologia inédita no Ceará será possível identificar de forma exclusiva os cabos da companhia. A iniciativa utiliza uma tinta especial com 'DNA' de identificação, aplicada diretamente nos cabos, que gera um código único vinculado à distribuidora. Assim, caso algum cabo seja furtado ou comercializado de forma irregular, será possível comprovar imediatamente que ele pertence à Enel", conforme a empresa.

Veja também Segurança Líder e matador da facção TCP são presos após expulsar famílias das próprias casas no Jangurussu Segurança Facções instalam câmeras para monitorar Polícia em comunidades no Ceará

RASTREIO DO MATERIAL FURTADO

O coordenador de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Nelson Pimentel, destaca que "um dos desafios da investigação é a rastreabilidade do material que é furtado. Estamos otimistas. Esperamos que com isso tenhamos maior eficácia na investigação e realizemos mais apreensões, mais responsabilização".

Legenda: A Enel destaca que em maio deste ano foi iniciada uma megaoperação em parceria com a SSPDS com foco no combate ao furto de cabos. Foto: Reprodução/Enel

"A divulgação dessa ferramenta deve inibir que esses crimes aconteçam. Quando você consegue identificar a origem do material, para onde ele foi, consegue identificar a logística e a receptação desses fios" Nelson Pimentel

A Enel destaca que em maio deste ano foi iniciada uma megaoperação em parceria com a SSPDS com foco no combate ao furto de cabos.

"A força-tarefa consiste em uma varredura de ferros-velhos e sucatas, na busca por possíveis receptadores e de materiais furtados. Também foi assinado um acordo de cooperação no intuito de formalizar a parceria e fortalecer as ações em campo. Além disso, também passaram a vigorar novas leis em âmbito federal (15.181/2025) e estadual (19.268/2025), que estabelecem o endurecimento de penas relativas a esse tipo de crime com alteração do Código Penal, medidas de prevenção e combate ao crime de furto de materiais com o objetivo de regular as ações de fiscalização, controle e penalização de empresas envolvidas com produtos passíveis de furto e reciclagem", segundo a Enel.

Canais de denúncia para a população

A SSPDS informou que a população pode repassar denúncias sobre furtos, roubos e receptação de cabos pelo Disque-Denúncia da Pasta, o número 181; pelo telefone (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser enviadas mensagens, áudios, vídeos e fotografias; ou pelo portal “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

Já a Enel Ceará criou uma Central de Segurança para receber denúncias sobre os crimes. A população pode entrar em contato pelo telefone 3453-4060 ou pelo WhatsApp de número (85) 99993-9526.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Emerson Rodrigues