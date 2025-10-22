Líder e matador da facção TCP são presos após expulsar famílias das próprias casas no Jangurussu

Três membros da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) foram presos nessa terça-feira (21) após expulsarem, pelo menos, duas famílias das próprias residências delas no bairro Jangurussu, em Fortaleza. A ação do grupo carioca se dissemina no Ceará desde setembro, quando a Guardiões do Estado (GDE) anunciou ter se aliado ao TCP.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que dentre os detidos estão Francisco Torres Mariano; Davi de Oliveira Pereira, o 'Canela'; e Janderson Almeida Duarte. O primeiro é apontado como líder da facção e o segundo teria função de matador dentro do bando.

Segundo a Polícia Civil do Ceará (PCCE), o trio vinha sendo investigado há pelo menos dois meses por envolvimento direto com deslocamentos forçados de moradores do conjunto habitacional José Euclides: "além das capturas, uma quantidade de entorpecente, dinheiro em espécie e celulares foram apreendidos pelos investigadores".

De acordo com o delegado Huggo Leonardo de Lima Anastácio, titular do 20ª Delegacia de Polícia, há dois meses as famílias vítimas procuraram a Delegacia e informaram o que tinha ocorrido. O investigador disse que a organização criminosa buscava relacionar as vítimas com a facção rival, mas não existe essa relação.

O delegado revelou que a partir das informações iniciais começaram os trabalhos de identificação, produziram relatórios de Inteligência e investigativos.

"Na data de ontem recebemos informações que eles possivelmente estariam no bloco 7 do Conjunto Habitacional José Euclides. Deflagramos essa operação. Tivemos apoio de outras delegacias, dezenas de policiais civis. Encontramos cocaína no apartamento e outros apetrechos usados no tráfico. Eles foram autuados por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa armada", afirmou Huggo Leonardo.

A reportagem também apurou que Francisco Torres estaria realizando a distribuição de drogas em todo o residencial José Euclides e armazenava armas de fogo, como pistola e revólver.

"O Condomínio Residencial José Euclides era anteriormente caracterizado por uma divisão territorial entre duas organizações criminosas, identificadas como GDE e TDN, sendo que a região próxima ao Jagatá encontrava-se sob domínio da facção TDN, enquanto a área próxima à comunidade do Patativa do Assaré era controlada pela facção GDE. Observa-se, no entanto, que atualmente há indícios de unificação do referido território sob o controle de uma única facção criminosa, qual seja, a TCP"

O acirramento do conflito entre facções rivais visto em Fortaleza nas últimas semanas traz de volta o cenário dos 'deslocados urbanos'. A reportagem ouviu uma fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Conforme o investigador, "as expulsões estão ocorrendo por todos os lados".

"Tanto o CV causa deslocamentos forçados, quanto os rivais. Isso está acontecendo em todas as áreas, Capital, Região Metropolitana, Interior... Está bem espalhado. Quase todos os dias temos esses deslocamentos forçados", revelou a fonte de identidade preservada.

Nessa terça-feira (21), o Diário do Nordeste noticiou que famílias do bairro Boa Vista deixaram suas casas sob escolta da Polícia Militar após serem expulsas pelo Comando Vermelho.

O delegado Huggo Leonardo destaca ter conhecimento de que também há casos de deslocamentos forçados no Patativa do Assaré, divisa com José Euclides, e outra ocorrência recente no Conjunto Palmeiras.

"Pedimos que essas vítimas vão até a Delegacia. Não é só pegar suas coisas e ir embora. É preciso, sim, formalizar, é a importância da população denunciar e deixar que façamos nosso trabalho, que é investigar", disse o policial.