PRF apreende 128 mil cigarros contrabandeados em Eusébio
A com 256 caixas grandes foi localizada em um caminhão-baú
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na madrugada desta terça-feira (21), 128 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-116, no município do Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza.
Após análises de risco de inteligência, policiais rodoviários federais apreenderam, durante fiscalização, o caminhão-baú carregado com o contrabando.
O flagrante ocorreu por volta das 2h30, em frente à Unidade Operacional da PRF.
Ao inspecionar o veículo, a equipe constatou que a carga era composta por 256 caixas grandes contendo pacotes de cigarros de marcas não autorizadas para comercialização no Brasil.
O material foi apreendido, juntamente com o caminhão e um aparelho celular encontrado com os ocupantes.
Dois homens, de 38 e 41 anos, naturais de Coreaú e Viçosa do Ceará, respectivamente, foram detidos e encaminhados à Polícia Federal, junto com a carga, para adoção dos demais procedimentos legais cabíveis.