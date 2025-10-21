Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Acusado de matar técnica de enfermagem com 109 facadas e jogar corpo de ponte é condenado no Ceará

Uma segunda acusada pelo crime foi absolvida

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
morte vitima ponte sabiaguaba jogada arremessada tecnica de enfermagem
Legenda: A intensidade do dolo ficou revelada "pela multiplicidade de lesões, já valorada na qualificadora de crueldade".
Foto: Divulgação

O Tribunal do Júri decidiu condenar José Leonardo da Costa Damasceno, o 'Leo Gordim', e absolver Maria do Socorro de Souza Cavalcante, pela morte da técnica de enfermagem Maria Clara Barbosa Ramos, conhecida como 'Duda'.

Leo foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão e um ano de detenção pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.

Maria Clara foi vítima de um homicídio brutal. A jovem foi assassinada com 109 facadas e teve o corpo arremessado da ponte da Sabiaguaba, em Fortaleza, em novembro de 2023.

O julgamento aconteceu na semana passada, na 4ª Vara do Júri. José Leonardo também foi condenado a reparar os danos morais sofridos em R$ 10 mil para os herdeiros da vítima. As defesas dos acusados não foram localizadas para comentar sobre a decisão.

Veja também

teaser image
Segurança

Jovem de 20 anos é morta e namorado fica ferido em ataque criminoso em Itapipoca

teaser image
Segurança

Cozinheira morta por ter se recusado a envenenar PMs foi ameaçada por facção dias antes do crime

Não foram apurados indícios suficientes para concluir se o crime foi premeditado ou se decorreu de ímpeto, assim como não foram apurados indícios suficientes para concluir qual teria sido o motivo para o crime.

No entanto, a intensidade do dolo ficou revelada "pela multiplicidade de lesões, já valorada na qualificadora de crueldade". 

Violência e menosprezo 

A técnica em enfermagem Maria Clara Barbosa Ramos, natural de Natal, no Rio Grande do Norte, estava em Fortaleza atuando como profissional do sexo. A investigação aponta que a vítima conheceu os acusados José Leonardo e Maria do Socorro em uma festa ocorrida em uma casa de shows no Bairro Serrinha, na noite de 12 de novembro de 2023. 

Após confraternizarem e beberem juntos, por volta de 0h30 a 1h da madrugada de 13 de novembro de 2023, a vítima Maria Clara acompanhou o casal até a residência deles, localizada na Rua Artur Bacelar, no Bairro Paupina. Segundo a denúncia do Ministério Público (MP) e a decisão de pronúncia, o assassinato ocorreu por volta das 2h da madrugada. 

Consta em documentos obtidos pela reportagem que José Leonardo decidiu tirar a vida de Maria Clara por ela ser ‘garota de programa’. Armado com uma faca, ele desferiu mais de 109 golpes no rosto e no peito da vítima. A ré Maria do Socorro atuou como cúmplice ao fornecer o local para o crime ser cometido, o apartamento dela, e a faca usada no assassinato.  

Imagem da técnica em enfermagem Maria Clara Barbosa Ramos, conhecida como ‘Duda’
Legenda: A técnica em enfermagem Maria Clara Barbosa Ramos, conhecida como ‘Duda’, era natural do Rio Grande do Norte

O laudo cadavérico revelou a extensão da crueldade. O documento indica que a vítima sofreu traumatismo crânio-encefálico as múltiplas feridas no pescoço e tórax. As agressões atingiram órgãos vitais, resultando em transfixações da veia jugular interna direita, artéria carótida comum direita, além de lesões no pulmão direito e no coração. 

Devido à multiplicidade de lesões em diferentes partes do corpo, o crime foi qualificado como tendo sido produzido por meio cruel, o que aumentou desnecessariamente o sofrimento da vítima. Além disso, a vítima foi atacada de surpresa no interior da casa para onde havia sido convidada, caracterizando o uso de recurso que dificultou a defesa. 

Ocultação do corpo e fraude processual 

Após o homicídio, a trama para ocultar o corpo e as evidências começou. Por volta das 3h30 da madrugada, José Leonardo chamou Carlos Henrique de Sousa Rodrigues, o ‘Pelé’ para esconder o corpo.  

Veja também

teaser image
Segurança

Membro do CV suspeito de tentar matar criança e outras três pessoas em Fortaleza é preso

teaser image
Segurança

PMs acusados pela Chacina do Curió são condenados a 591 anos de prisão

Ao chegar na casa de Maria do Socorro, Carlos Henrique se deparou com a vítima caída na sala, com muito sangue, enquanto José Leonardo estava sem camisa e com uma faca suja de sangue, forçando a participação de ‘Pelé’ no crime ao dizer: "tu vai me ajudar, vai ser meu menino!". 

A acusada Maria do Socorro teria fornecido o lençol utilizado para envolver o corpo. José Leonardo e Carlos Henrique enrolaram o corpo, colocaram-no no porta-malas de um veículo Volkswagen Fox e arremessaram do alto da ponte da Sabiaguaba. Durante o trajeto, o veículo colidiu e ficou avariado.  

imagem de baixo da ponte da sabiaguaba onde o corpo da vítima Maria Clara Barbosa Ramos, conhecida como ‘Duda’ foi deixado
Legenda: O corpo da vítima Maria Clara Barbosa Ramos, conhecida como ‘Duda’, foi arremessado do alto da Ponte da Sabiaguaba e caiu entre uma área de mangue

Por isso, os acusados chamaram um transporte por aplicativo para retornar para casa. O corpo de Maria Clara foi encontrado por populares na manhã do dia 13 de novembro de 2023. 

Posteriormente, José Leonardo e Maria do Socorro providenciaram a limpeza do sangue da vítima no apartamento e enviaram o carro para uma oficina de funilaria no Bairro Messejana por meio de reboque, a fim de ocultar vestígios e consertar os danos, caracterizando o crime de fraude processual

Negaram crime 

Em seu interrogatório, o réu José Leonardo alegou que não foi o autor das facadas. Ele tentou culpar Carlos Henrique ‘Pelé’, vizinho do casal. José Leonardo afirmou que, ao ser acordado por batidas na porta, Carlos Henrique o ameaçou com uma faca no pescoço e o obrigou a ajudar a ocultar o cadáver, se não faria o mesmo com ele e sua esposa. 

No processo, a defesa dos réus também levantou a preliminar de ilicitude da prova relacionada à apreensão do veículo, alegando ausência de autorização judicial. Contudo, a Justiça rejeitou a preliminar, afirmando que a apreensão foi legal, baseada em informações detalhadas de testemunhas e na urgência de evitar a alteração ou ocultação do veículo que estava em uma oficina para conserto. 

O casal foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). O Juízo da 4ª Vara do Júri acatou a tese do MP e pronunciou José Leonardo da Costa Damasceno pelos crimes de homicídio triplamente qualificado (meio cruel, recurso que dificultou a defesa, feminicídio), ocultação de cadáver e fraude processual. 

Maria do Socorro de Souza Cavalcante foi pronunciada pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Já o terceiro acusado, Carlos Henrique de Sousa Rodrigues, o ‘Pelé’, que é acusado apenas de ocultação de cadáver, teve o processo e o prazo prescricional suspensos, pois não foi localizado para citação e interrogatório. 

A decisão de pronúncia dos réus foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Ceará após Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pela defesa. José Leonardo permanece preso cautelarmente.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
morte vitima ponte sabiaguaba jogada arremessada tecnica de enfermagem
Segurança

Acusado de matar técnica de enfermagem com 109 facadas e jogar corpo de ponte é condenado no Ceará

Uma segunda acusada pelo crime foi absolvida

Redação
Há 1 hora
Foto mostra movimentação em frente a imóvel onde duas mulheres foram assassinadas, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza.
Segurança

Chefe do PCC acusado de mandar matar a ex-mulher e a mãe dela no Ceará é condenado à prisão

'Tranca' foi julgado por ser um líder de uma organização criminosa e por promover o tráfico de drogas no Interior do Ceará

Redação
Há 2 horas
local de crime feminicidio vitima mulher corpo jogado viaduto disparos homicidio carro fortaleza ataque
Segurança

Acusado de matar esposa e a jogar em viaduto continua em prisão domiciliar no Ceará

Cinco anos e meio após o crime, o caso não foi a julgamento

Emanoela Campelo de Melo
21 de Outubro de 2025
Fachada da academia Gaviões com duas ambulâncias do Samu na frente.
Segurança

Homem sofre mal súbito e morre em academia na Washington Soares, em Fortaleza

Artur do Nascimento, como foi identificado pela Gaviões 24 Horas, estava treinando com o filho quando teve uma parada cardiorrespiratória

Matheus Facundo e Luana Severo
20 de Outubro de 2025
Carro de polícia do Ceará com logo da Polícia Civil, estacionado ao lado de outro veículo policial, em uma operação de segurança.
Segurança

Justiça decreta prisão preventiva a suspeitos de assalto à concessionária em Fortaleza

O crime aconteceu na última terça-feira (14) no bairro Parque Manibura. Os acusados foram presos originalmente em flagrante.

Redação
20 de Outubro de 2025
policia civil operacao prisao faccao trafico jogo do bicho comando vermelho investigacao ico
Segurança

Quem é o chefe do Comando Vermelho em Icó que mantém contrato milionário com Prefeitura

As facções criminosas PCC e GDE destinaram R$ 300 mil em um plano para matar Ladislau Pereira da Silva, o 'Lau''

Redação
20 de Outubro de 2025
A foto mostra a estudante Nara Kércia de Sousa, morta aos 20 anos, em Itapipoca, no Interior do Ceará.
Segurança

Jovem de 20 anos é morta e namorado fica ferido em ataque criminoso em Itapipoca

Nara Kércia de Sousa era estudante e e não tinha passagem pela Polícia.

Redação
19 de Outubro de 2025
As fotos mostram a imagem de Antônia Ione Rodrigues da Silva, morta a tiros e facadas em Saboeiro, e a Delegacia Regional de Iguatu, que começou a investigação do caso.
Segurança

Cozinheira morta por ter se recusado a envenenar PMs foi ameaçada por facção dias antes do crime

Dois suspeitos foram presos em flagrante

Messias Borges
19 de Outubro de 2025
Fachada da sucata onde foram achados veículos adulterados no bairro Damas.
Segurança

Homem é preso suspeito de adulterar carros em Fortaleza

A Polícia localizou o estabelecimento comercial no bairro Damas e apreendeu dois veículos adulterados

Redação
19 de Outubro de 2025
A foto mostra materiais apreendidos na investigação da morte de uma mulher em Saboeiro, no Ceará. Foram apreendidos um facão, um celular e uma calça jeans.
Segurança

Ex-cozinheira da PMCE teria sido morta a mando de facção por ser 'amiga da Polícia'

Suspeitos ordenaram que a vítima envenenasse a comida de PMs, mas ela teria rejeitado cometer o crime

Messias Borges
19 de Outubro de 2025
Suspeito de roubos em Baturité foge pelo telhado, mas é localizado por drones
Segurança

Suspeito de roubos em Baturité foge pelo telhado, mas é localizado por drones

O homem preso pela PM estava com arma, munições e balaclava

Redação
19 de Outubro de 2025
draco faccao policia civil advogado crime comando vermelho
Segurança

Advogada acusada de envolvimento com CV no Ceará é liberada da prisão domiciliar

Monitoramento eletrônico da denunciada também foi revogado

Emanoela Campelo de Melo
19 de Outubro de 2025
policia militar homicidio juri popular investicacao morte topiqueiro
Segurança

PM vai a júri no Ceará por assassinar topiqueiro a tiros

O sargento foi reconhecido na cena do crime após uma ‘selfie’ de uma passageira

Emanoela Campelo de Melo
19 de Outubro de 2025
foto de viaturas da PMCE e da PCCE em ocorrência no bom jardim, em Fortaleza.
Segurança

Tentativa de chacina deixa três mortos no Bom Jardim, em Fortaleza

Outras pessoas também teriam sido baleadas e socorridas para uma unidade de saúde

Bergson Araujo Costa e Messias Borges
18 de Outubro de 2025
Imagem mostra a fachada do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará.
Segurança

Justiça do Trabalho alerta para golpe do boleto falso no Ceará

TRT-CE informou que não envia boletos em execuções de sentenças

Redação
18 de Outubro de 2025
foto de suspeito de assalto morto próximo à entrada de uma farmácia no bairro Messejana, em Fortaleza.
Segurança

Policial civil impede roubo a farmácia e mata suspeito em Fortaleza

Outro homem foi atingido por disparos e socorrido a uma unidade de saúde

Redação
18 de Outubro de 2025
Colagem de fotos da vítima e da delegacia de Iguatu.
Segurança

Ex-cozinheira da PMCE é morta a tiros dentro de casa, no Interior do Ceará

Bira, como era conhecida Iane Rodrigues, não exercia o cargo desde dezembro do ano passado

Bergson Araujo Costa
18 de Outubro de 2025
Predio do MPCE em Fortaleza. na frente, uma pessoa caminha. Na fachada, é possivel ler MPCE
Segurança

MPCE denuncia membros de facção presos com granada; grupo operava laboratório de drogas em Caucaia

A partir de uma prisão em flagrante no último dia 19 de setembro, Polícia e MPCE desbarataram a quadrilha

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem mostrando sacolas plásticas azul e verde com tiras de saco plástico branco e um par de tesouras em um sofá marrom.
Segurança

Polícia desarticula laboratório de drogas e suspeitos oferecem R$50 mil para não serem presos no CE

A operação aconteceu no Parque Albano, em Caucaia

Redação
18 de Outubro de 2025
Grupo de pessoas entrando em uma unidade prisional ou penitenciária verde, vista através de uma cerca de grade metálica, indicando um ambiente de segurança.
Segurança

Acusados de integrar célula do CV comandada por 'Majestade' no Ceará são absolvidos pela Justiça

Os nomes dos réus foram encontrados em uma lista no celular de Francisca Valeska Pereira Monteiro como possíveis "frentes de biqueira"

Paulo Roberto Maciel*
18 de Outubro de 2025