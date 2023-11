Corpo de técnica de enfermagem é encontrado na Sabiaguaba após jovem sair de festa com desconhecidos

A técnica de enfermagem Maria Clara, 20 anos, foi encontrada morta na última segunda-feira (13), no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza. Conforme os amigos e familiares, ela foi vista pela última vez na madrugada do mesmo dia.

No domingo (12), a jovem tinha ido para uma festa de funk realizada na rua Anita Garibaldi, no bairro Serrinha. No entanto, os amigos relataram que ela saiu do local por volta de 1h da manhã, acompanhada de dois desconhecidos — um homem e uma mulher. Ela estava passando mal e chegou a vomitar.

Na madrugada de segunda, Maria ainda mandou uma mensagem para uma amiga abrir o portão de casa, mas nunca voltou para a residência. Após o corpo de Maria Clara ser encontrado, a mulher que acompanhou a jovem na saída da festa desativou as redes sociais.

"Ela era uma ótima pessoa, de coração bom. Uma menina tranquila, que terminou os estudos. Não era de briga", relatou a amiga, que pediu para não ser identificada.

Investigações policiais

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme a Polícia Civil do Estado Ceará (PC-CE), a vítima é natural do Rio Grande do Norte e foi encontrada sem vida, com sinais de violência.

Os detalhes da ocorrência estão sendo apurados para identificar a autoria do crime.