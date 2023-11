MPCE cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeito de manipular apostas em Juazeiro do Norte

O Ministério Público do Ceará deflagrou nesta sexta-feira (17) uma operação para cumprir, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, mandados de busca e apreensão contra um suspeito de manipular resultados de apostas de partidas de futebol.

Na operação, chamada "BetGoleada", foram apreendidos computadores e celulares do suspeito — que não teve a identidade revelada. A investigação teve início no ano passado e apura as condutas de supostos criminosos motivadas por obter um resultado certo em sites de apostas.

Os mandados foram expedidos pelo 1º Núcleo Regional de Custódia e Inquéritos do Ceará e apoiados pela Polícia Civil.