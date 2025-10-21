Diário do Nordeste
Famílias deixam casas sob escolta da Polícia após serem expulsas pelo CV em Fortaleza

Casos voltam a ser registrados em meio à ‘guerra’ entre grupos rivais

seguranca@svm.com.br
Segurança
pichacoes cv comando vermelho faccao grupo criminoso expulsoes ameacas
Legenda: Ainda no mês passado, a disputa por territórios para o tráfico de drogas tomou outra proporção no Ceará.
Foto: Arquivo/DN

O acirramento do conflito entre facções rivais visto em Fortaleza nas últimas semanas traz de volta o cenário dos 'deslocados urbanos'. Em áreas periféricas, como no Bairro Boa Vista, famílias voltaram a ser expulsas de casa.

No último dia 17 deste mês, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) atendeu ocorrências na região. Agentes da Segurança Pública escoltaram moradores que saíam das residências após receberem ordens de faccionados ligados ao grupo armado carioca Comando Vermelho (CV).

Os casos aconteceram na Rua 30 de Abril, território recentemente 'tomado' pelo CV que vive em disputa com a Massa Carcerária. Um morador contou às autoridades que "após a saída das famílias, os faccionados invadiram e tomaram conta das casas".

Os PMs foram acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e encontraram dentro da casa dois homens armados. Um deles conseguiu fugir escalando o muro. O outro foi identificado como Ítalo Gabriel Gomes Menezes, preso em flagrante.

Ítalo passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva

'POR TODOS OS LADOS'

A reportagem ouviu uma fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Conforme o investigador, "as expulsões estão ocorrendo por todos os lados".

"Tanto o CV causa deslocamentos forçados, quanto os rivais. Isso está acontecendo em todas as áreas, Capital, Região Metropolitana, Interior... Está bem espalhado. Quase todos os dias temos esses deslocamentos forçados", revelou a fonte de identidade preservada. 

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante, "no último dia 17 de outubro, um suspeito de integrar organização criminosa e por posse irregular de arma de fogo no bairro Boa Vista, Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza. O indivíduo, de 20 anos, carregava consigo um revólver e seis munições calibre 38. Ele já possuía passagens por lesão corporal, tráfico de drogas, roubo a pessoa, ameaça e dano. O suspeito foi conduzido até o 16º Distrito Policial (16º DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) onde foi autuado pelos crimes e colocado à disposição da Justiça".

O sociólogo Luiz Fábio Paiva, estudioso da Rede de Observatórios e membro do Laboratório de Estudos da Violência (LEV) da Universidade Federal do Ceará (UFC), destaca que com a intensa movimentação entre as facções e o conflito armado, "a população é afetada e recai uma acusação social sob as famílias de que algumas delas teriam algum tipo de vínculo com algum dos grupos". 

"Consequentemente isso produz o fenômeno das expulsões. Isso é um alerta para o poder público. É preciso pressionar para que esses grupos não se sintam tão à vontade para fazer esse tipo de movimentação, porque isso ultrapassa todo e qualquer limite. Afeta de maneira muito significativa toda a cidade, porque essa população expulsa passa a ser deslocada no interior da cidade gerando uma série de novos problemas e demandas para o poder público"
Luiz Fábio Paiva
Sociólogo

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais para o número 181, o Disque-Denúncia.

CONFRONTO E APREENSÕES

No último mês de setembro, uma operação da PMCE resultou nas prisões de dois jovens e na apreensão de um extenso arsenal, incluindo granadas, dois fuzis e pistolas, no bairro Boa Vista. Um terceiro suspeito, de 21 anos, foi baleado e morreu durante confronto. 

A ação começou após denúncias de que homens armados estariam em uma residência na Rua 30 de Abril. Ao chegarem ao endereço, policiais constataram que os suspeitos haviam se refugiado em uma área de matagal. 

Durante as buscas, as equipes foram recebidas a tiros de fuzil e pistola, e reagiram. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado e destruiu as granadas.

Outro ataque na rua foi registrado no mês de julho deste ano, quando CV e Massa entraram em confronto e duas pessoas morreram. Na época, sete armas de fogo foram apreendidas, destas, três fuzis. 

FACÇÕES

Ainda no mês passado, a disputa por territórios para o tráfico de drogas tomou outra proporção no Ceará. Por três dias seguidos, o Comando Vermelho (CV) realizou queimas de fogos em diversos pontos da Capital comemorando a tomada de territórios vitais para a sua expansão.

Como resposta, a facção local Guardiões do Estado (GDE) anunciou por meio de 'salves' (comunicados) que se aliou ao Terceiro Comando Puro (TCP) contra a rival. Em paralelo, segue atuando a 'Massa Carcerária'.

Em resposta ao 'crime organizado', a SSPDS destaca que, entre janeiro e agosto deste ano, foram realizadas 1.418 prisões e apreensões de suspeitos ligados a grupos criminosos, o que representa um aumento de 61,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 878 capturas", disse a Pasta.

