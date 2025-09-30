Confronto policial termina com três presos e apreensão de granada e fuzis em Fortaleza

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois jovens, de 18 e 19 anos, e na apreensão de um extenso arsenal de armas e munições, no bairro Boa Vista, nesta terça-feira (30). Um terceiro suspeito, de 21 anos, foi baleado durante confronto com os agentes, socorrido e levado a um hospital da capital.

A ação começou após denúncias de que homens armados estariam em uma residência na Rua 30 de Abril. Ao chegarem ao endereço, policiais constataram que os suspeitos haviam se refugiado em uma área de matagal. Durante a incursão, as equipes foram recebidas a tiros de fuzil e pistola, e reagiram.

Entre o material apreendido estão dois fuzis calibre 5.56; duas pistolas calibre 9mm; uma pistola calibre .40; uma pistola calibre .380; 239 munições de diferentes calibres; cinco carregadores de fuzil 5.56; um carregador calibre .40 e quatro aparelhos celulares.

Uma granada também foi localizada no local e destruída com segurança pelo Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE)

Presos levados ao levados ao 16º Distrito Policial

Os presos, identificados como um jovem de 18 anos e outro de 19 anos, — este último já com antecedente por porte ilegal de arma de fogo — foram levados ao 16º Distrito Policial, onde responderão por posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e porte de entorpecente para consumo pessoal.

A operação contou com a participação de equipes do 19º Batalhão, do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), além do apoio do BOPE e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).