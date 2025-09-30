Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confronto policial termina com três presos e apreensão de granada e fuzis em Fortaleza

Durante operação, equipes foram recebidas a tiros de fuzil e pistola

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Balcão policial com armas, munições e outros itens apreendidos, e veículos policiais em operação na rua com policiais ao fundo. Segurança pública e combate ao crime.
Legenda: Armas apreendidas durante operação
Foto: Divulgação/PMCE

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois jovens, de 18 e 19 anos, e na apreensão de um extenso arsenal de armas e munições, no bairro Boa Vista, nesta terça-feira (30). Um terceiro suspeito, de 21 anos, foi baleado durante confronto com os agentes, socorrido e levado a um hospital da capital.

A ação começou após denúncias de que homens armados estariam em uma residência na Rua 30 de Abril. Ao chegarem ao endereço, policiais constataram que os suspeitos haviam se refugiado em uma área de matagal. Durante a incursão, as equipes foram recebidas a tiros de fuzil e pistola, e reagiram.

Entre o material apreendido estão dois fuzis calibre 5.56; duas pistolas calibre 9mm; uma pistola calibre .40; uma pistola calibre .380; 239 munições de diferentes calibres; cinco carregadores de fuzil 5.56; um carregador calibre .40 e quatro aparelhos celulares.

Uma granada também foi localizada no local e destruída com segurança pelo Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE)

Presos levados ao levados ao 16º Distrito Policial

Os presos, identificados como um jovem de 18 anos e outro de 19 anos, — este último já com antecedente por porte ilegal de arma de fogo — foram levados ao 16º Distrito Policial, onde responderão por posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e porte de entorpecente para consumo pessoal.

A operação contou com a participação de equipes do 19º Batalhão, do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), além do apoio do BOPE e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Assuntos Relacionados
Balcão policial com armas, munições e outros itens apreendidos, e veículos policiais em operação na rua com policiais ao fundo. Segurança pública e combate ao crime.
Segurança

Confronto policial termina com três presos e apreensão de granada e fuzis em Fortaleza

Durante operação, equipes foram recebidas a tiros de fuzil e pistola

Redação
Há 48 minutos
Viatura da Policia Civil do Ceará.
Segurança

Corpo de homem é encontrado sem cabeça em Maracanaú

A vítima também tinha uma extensa perfuração na região do tórax

Redação
30 de Setembro de 2025
Brita despejada em rua de Juazeiro do Norte
Segurança

Idosa morre após moto colidir com brita em Juazeiro do Norte

O material foi descarregado de forma irregular na rua

Redação
30 de Setembro de 2025
sobral ataque escola alunos feridos facção criminosa tiros disparos
Segurança

'Guerra' entre facções, drogas e moto roubada: o que se sabe sobre o ataque a escola de Sobral

Conhecido como 'Bruno Panga', o jovem estava solto há apenas cinco meses e tem uma ficha criminal extensa

Emanoela Campelo de Melo
30 de Setembro de 2025
prisao comando vermelho operação nexus policia civil
Segurança

20 integrantes do Comando Vermelho são alvos de operação no Ceará

Os suspeitos recebiam ordens de líderes da facção que estão no Rio de Janeiro

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
30 de Setembro de 2025
Imagem mostra uma parede de prédio com uma porta de entrada, com danos na parede externa e sujeira no chão, evidenciando vandalismo e descarte de lixo.
Segurança

Posto de saúde é furtado em Fortaleza; Polícia investiga

O caso aconteceu na madrugada da segunda-feira (29)

Geovana Almeida*
30 de Setembro de 2025
Imagens do procurador baleado.
Segurança

Procurador do município de Aurora, no Ceará, é morto com disparos de arma de fogo

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) estão em diligências relacionadas a ocorrência

Bergson Araujo Costa
29 de Setembro de 2025
Apresentadores são denunciados por crime de homofobia contra jornalista em Juazeiro do Norte.
Segurança

Apresentadores que chamaram jornalista de 'sapatãozinha' são denunciados por homofobia no CE

O Ministério Público do Ceará fez a denúncia contra João Paulo Ramos e o ex-vereador Janu, apresentadores do Padcast "Na Lata"

Redação
29 de Setembro de 2025
ex policial militar interpol seguranca extradição eua foragido chacina curio juri
Segurança

Quem é o ex-PM foragido condenado pela Chacina do Curió extraditado dos EUA ao Brasil

Antônio Vidal estava na lista de procurados da Interpol há mais de dois anos e havia mentido para conseguir o visto

Redação
29 de Setembro de 2025
Armas apreendidas sobre viatura da PRF.
Segurança

Sete pistolas e 12 carregadores são apreendidos com jovem de 19 anos em ônibus, em Fortaleza

Ele disse ter recebido, por mensagem de telefone, a proposta para transportar a carga por R$ 1.000,00

Redação
28 de Setembro de 2025
imagem com 300 quilos de drogas apreendidos pela PMCE no bairro Genibaú, em Fortaleza
Segurança

Policiais militares apreendem 205kg de drogas, armas e munição em Fortaleza; veja vídeo

O material estava em uma casa no bairro Genibaú, em Fortaleza

Redação
28 de Setembro de 2025
imagem da ponte da sabiaguaba onde o corpo de uma mulher foi jogado
Segurança

Marcado o júri de casal acusado de matar mulher com 109 facadas e jogar corpo de ponte em Fortaleza

Além do casal, um terceiro acusado responde por ajudar na ocultação do corpo, mas o processo contra ele foi suspenso por ele não ter sido localizado

Emerson Rodrigues
28 de Setembro de 2025
Foto de Leandro, acusado de matar uma adolescente em Quixeramobim. Ele é um homem jovem e veste camisa preta e calça jeans.
Segurança

Justiça do CE mantém prisão de homem que confessou ter matado adolescente que cobrou dívida

Leandro Rodrigues de Matos, 34, responderá por homicídio doloso

Redação
27 de Setembro de 2025
Foto tirada durante prisão de homem suspeito de participar de ataque a escola de Sobral.
Segurança

Suspeito preso por ataque a tiros em escola de Sobral tem prisão mantida pela Justiça

O homem era foragido por um homicídio cometido na cidade em julho

Redação
27 de Setembro de 2025
imagem da fachada do Fórum Clóvis Beviláqua
Segurança

Integrantes da facção Nova Okaida no Ceará são condenados a mais de 143 anos de prisão

O grupo, segundo a Polícia, é conhecido por sua periculosidade e pelo uso de armamento de grosso calibre em suas atividades e nas disputas territoriais com grupos rivais

Emerson Rodrigues
27 de Setembro de 2025
Policial militar de costas, observando o movimento da rua.
Segurança

Adolescente de 15 anos sai de casa para cobrar dívida e é morta

O crime ocorreu na última quinta-feira (25). Companheiro da vítima denunciou o desaparecimento à Polícia

Redação
27 de Setembro de 2025
Foto que mostra corpos de adolescentes mortos em ataque a escola de Sobral, no Ceará.
Segurança

Aluno foi morto com 13 tiros em ataque a escola de Sobral, diz delegado

Primeiro suspeito do duplo homicídio na instituição estadual foi preso nesta sexta-feira (26)

Redação
26 de Setembro de 2025
Foto tirada durante prisão de homem suspeito de participar de ataque a escola de Sobral.
Segurança

Preso por ataque a escola de Sobral cometeu outro homicídio há dois meses

Homem já respondia por roubos e homicídio, e foi preso cerca de 24h após o ataque na instituição

Matheus Facundo
26 de Setembro de 2025
Imagem do Rio onde os corpos das jovens foram jogados.
Segurança

'Lorim' e 'Mexicana' são condenados por matar irmãs e jogar corpos em rio, em Fortaleza

As vítimas foram mortas por disputa de facções criminosas no bairro Autran Nunes

Bergson Araujo Costa
26 de Setembro de 2025
Polícia prende suspeito de ataque a escola de Sobral
Segurança

Polícia prende suspeito de ataque a escola de Sobral

Informação foi compartilhada pelo governador Elmano de Freitas

Redação
26 de Setembro de 2025